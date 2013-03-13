Законопроект о либерализации рынка электроэнергии ставит в неравные условия его участников - эксперт

Киев. 13 марта. УНИАН. Нынешняя редакция законопроекта №10571 «Об основах функционирования рынка электрической энергии в Украине», поданная на рассмотрение в Верховную Раду 20 ноября 2012 года, ставит в неравные условия участников рынка, в частности атомную отрасль.

Об этом заявила директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная сегодня, 13 марта, в рамках работы круглого стола «Усовершенствование систем тарифообразования в электроэнергетике в контексте выполнения положений статей 9, 10 и 11 Конвенции о ядерной безопасности», организованного агентством УНИАН.

«Ассоциация не поддерживает законопроект в том виде, в котором он сейчас находится. Потому что мы считаем, что этот законопроект попирает основные принципы директивы ЕС о равноправности участников рынка. Явные дискриминации двух участников рынка — это атомные электростанции и «Укргидроэнерго», - сказала О.Кошарная.

«Та схема, которая предложена с существованием фонда, она, конечно, неприемлема. Получается, что за счет государственных компаний будет поддерживаться частный бизнес», - подчеркнула эксперт.

О.Кошарная также отметила, что правительству необходимо принять специальную программу по социальной поддержке особо чувствительных и незащищенных слоев населения.

«Если правительство не примет специальную программу по социальной поддержке особо чувствительных незащищенных слоев населения и не будет стремится к тому, чтобы население платило экономически обоснованные тарифы, НАЭК «Энергоатом» конечно не выживет», - отметила эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, 15 ноября 2012 года общественные организации атомной отрасли Украины обратились к Президенту Виктору Януковичу с просьбой не допустить реформирования рынка электроэнергии в ущерб атомщиков.

6 июня 2012 года был зарегистрирован законопроект «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины», которым предусматривается возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.

Директор Центра взаимодействия с органами государственной власти НАЭК «Энергоатом» Константин Запайщиков выступил с критикой данного проекта отметив, что «существуют значительные риски недостаточного наполнения фонда распределения ценового дисбаланса. Обязательным плательщиком в этот фонд предполагается сделать «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». При этом средства этого фонда должны в полной мере финансировать перекрестные субсидии и расчеты с производителями электроэнергии по зеленому тарифу, вестись дотации для теплокоммунэнерго.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.