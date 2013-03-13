Правительство рассмотрит программу относительно продажи избыточного имущества Минобороны на аукционах

Киев. 13 марта, УНИАН. Правительство Украины рассмотрит программу, где предусмотрена реализация имущества Министерства обороны на аукционах.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель министра обороны Украины Артуро Бабенко.

Он подчеркнул, что “у министерства обороны есть лишние полигоны, есть лишняя земля и строения, но нет на законодательном уровне принятого механизма, как это все продать, чтобы деньги оставить у нас и мы ими распоряжались”.

“Сейчас по указанию Президента Украины и по распоряжению министра обороны за полтора месяца совместно с 9 профильными министерствами мы отработали прозрачную систему реализации такого имущества”, - добавил он.

По словам А.бабенко, такое избыточное имущество будет “реализовываться прозрачно на аукционах”, а средства от этого будут поступать в бюджет, но они будут распределены для строительства жилья для военнослужащих.

А.Бабенко сказал, что программа должна быть утверждена на заседании Кабмина.