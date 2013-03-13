Госпитали в Ивано-Франковске и Виннице продолжат свою работу.

Об этом сообщил в.и.о. директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Игорь Данильчук сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Описывая перспективы сохранения военной медицины, г-н Данильчук отметил, что "В настоящее время Вооруженные Силы Украины насчитывают около 180 тыс. человек. К концу 2017 года, согласно Государственной программе реформирования и развития Вооруженных Сил, их численность будет составлять 115 тыс. В военно-медицинском департаменте сейчас работает 11,5 тыс. человек. Если пересчитать, сколько их нужно на 115 тыс., то ориентировочно это будет цифра около 7,5 тыс. человек за счет оптимизации численности ".

Он также сообщил, что оптимизация коснется и военных медучреждений, поскольку некоторые из них обслуживают менее 100 человек в год, а их содержание требует значительных средств. В частности, планируется реформировать военные госпитали в Староконстантинове, Новоград-Волынском, Запорожье и пгт Черкасское Днепропетровской области. Данильчук отметил, что неподалеку от этих медучреждений есть большие военные госпитали, поэтому это не должно вызывать напряжения среди военнослужащих и ветеранов ВСУ.

При этом И.Данильчук подчеркнул, что в процессе оптимизации численности медицинской службы будут учтены “все социальные составляющие и не будет нарушена ни одна конституционная норма об оказании медпомощи пенсионерам”.

В то же время он отметил, что данная концепция реформирования пока еще не утверждена и это только предварительная наработка.

Также Игорь Данильчук развеял опасения общественных организаций по ряду госпиталей в Украине. По его словам, поликлиника 1121 в городе Ивано-Франковск с дневным стационаром не будет сокращена и “в перспективе до 2017 года этот вопрос подниматься не будет”.

Говоря о Луцком военном госпитале, он отметил, что, даже в случае оптимизации численности его работников, права людей на медицинское обеспечение не будут нарушены. И. Данильчук, рассказывая о Военно-медицинском клиническом центре в городе Винница, отметил, что “он не будет сокращен, а будет оптимизирована его численность в разумных и достаточных пределах для того, чтобы он не потерял своих возможностей по оказанию квалифицированной помощи”.

В то же время Игорь Данильчук подчеркнул, что те военные госпитали, которые имеют по 100-200 коек, “будут трансформированы и реформированы в поликлиники с дневным стационаром с учетом того количества военнослужащих, которые проживают в данном населенном пункте”.

Заместитель министра обороны Украины Артуро Бабенко отметил, что сложилась ситуация, когда в госпиталях, “где за год обслуживается 80-100 человек, имеется по 600 человек персонала”. “Это слишком, здесь необходимо решать вопрос”, - отметил он. В то же время он подчеркнул, что при реформировании необходимо сделать все для того, чтобы с баланса медицинских учреждений были убраны объекты, которые им не нужны, но на содержание которых должны выделяться деньги. Он подчеркнул, что на сегодняшний день медицинская служба ВСУ имеет мощный научный потенциал, поскольку в военно-медицинских учреждениях работают 117 кандидатов наук, 36 докторов наук, 80 заслуженных врачей Украины и заслуженных работников здравоохранения Украины.

В.и.о. начальника Украинской военно-медицинской академии Василий Варус отметил, что 30% медицинских специалистов, врачей в ВСУ являются выпускниками академии. По его словам, 72% преподавателей академии “имеют боевой опыт и принимали участие в миротворческих миссиях”, а более 83% - доктора медицинских наук. Он добавил, что на сегодняшний день на хирургической кафедре академии в год проводится около 1500 операций.

Председатель общественного совета при МОУ Юрий Михайленко подчеркнул, что реформа в Вооруженных Силах необходима, но она должна проводиться так, чтобы был обеспечен достойный уровень лечения ветеранов воинской службы.