Украинские заемщики иностранных банков намерены отстаивать права потребителей финансовых услуг в европейских судах

Киев. 14 марта. УНИАН. Украинские заемщики иностранных банков, чьи права как потребителей финансовых услуг были нарушены посредством обязательного подписания неправомерных кредитных соглашений, сформированных с нарушением в том числе конституционных норм, намерены отстаивать свои права в судах всех инстанций в Украине и, если потребуется, в европейских судах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава правления Всеукраинского общественного объединения «Финансовая грамота Украины» Михаил Стрельников, приведя в пример случай с обращением в суд гражданина Украины Олега Братюка, столкнувшегося со случаем банковской халатности в отделении одного из иностранных банков, работающих в Украине.

«У нас очень редко люди выходят и борются до конца, отстаивают свои права. Мы готовы создать прецедент Братюка, прецедент защиты прав потребителя банковских услуг – вплоть до рассмотрения дела в европейских судах. Ведь европейские суды относятся к правам потребителя щепетильнее наших. Возможность выигрыша дела в европейских судах – выше и проще, чем в Украине», - сказал М.Стельников.

Сам пострадавший О.Братюк, также принявший участие в пресс-конференции, пояснил, что его кредитные отношения с иностранным банком начались в 2007 году с момента подписания кредитного соглашения на покупку автомобиля. Однако с января 2010 года банк в одностороннем порядке изменил операционную систему расчетов с клиентами, что стало причиной обращения О.Братюка в суд. В ответ банк подал встречный иск о конфискации у гражданина Братюка автомобиля – якобы в счет возникшей задолженности по кредитным платежам.

«С 1 марта 2013 года я лишен автомобиля. И это при том, что я могу предоставить все платежки и доказательства своей финансовой дисциплинированности. Суть проблемы в том, что суды априори становятся на сторону банков, не вдаваясь в суть требований клиентов. А между тем, клиенты банков, подписывающие кредитные договора, изначально поставлены в неравные условия, поскольку банки вольны сами формировать тексты договоров и времени на доскональное изучение требований они попросту не дают», - подчеркнул О.Братюк.