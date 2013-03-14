23 марта в Киеве состоится четвертая «Олимпиада боевых искусств»

Киев. 14 марта. УНИАН. 23 марта в Киевском Дворце спорта состоится четвертая «Олимпиада боевых искусств».

Об этом сообщил президент Международного союза боевых искусств, владелец «Олимпиады боевых искусств» Геннадий Чмиленко на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в рамках олимпиады состоится попытка установления двух мировых рекордов Гиннеса (Guinness World records book) в присутствии официальных судей из Лондона и четырех национальных рекордов.

Г.Чмиленко сообщил, что в мероприятии примут участие более 2 тысячи участников из 20 стран.

Он также сообщил, что собранные средства будут отданы в помощь детским домам Житомирской области.

По словам Г.Чмиленко, на олимпиаде будут представлены такие виды боевых искусств, как кудо, косики каратэ, казацкий поединок, фунакоши шотокан каратэ, комбат дзю-дзюцу, хортинг, киокушинкан каратэ, кунгфу, борьба кураш.

«В этом турнире у нас будет несколько международных соревнований и ряд национальных», - сообщил Г.Чмиленко.

Как отметил президент Европейской федерации кунгфу Николай Матулевский, главная цель олимпиады - объединить всех, кто занимается боевыми искусствами в Украине, и популяризировать боевые искусства. «Цель мероприятия - привлечь внимание людей к здоровому образу жизни, отвлечь молодежь от улицы и вредных привычек и показать, что есть здоровый образ жизни», - сказал он.

Председатель оргкомитета «Олимпиады боевых искусств», почетный президент международного союза боевых искусств Али Реза Резазаде отметил важность пропаганды спорта. По его убеждению, проведению этой олимпиады будет способствовать этому процессу.

Генеральным партнером «Олимпиады боевых искусств» выступает страховая группа «Ильичевская».