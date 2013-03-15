Расходы «АэроСвита» за последние 5 лет выросли в 3,4 раза на фоне роста доходов в 2,9 раза – глава набсовета

Киев. 15 марта. УНИАН. Авиакомпания «АэроСвит», в конце года объявившая о своем банкротстве, за последние пять лет увеличила расходы в 3,4 раза, при том что доходы компании возросли в 2,9 раза. Об этом сообщил глава наблюдательного совета авиакомпании «Аэросвит» Григорий Гуртовой на пресс-конференции в УНИАН.

«При этом количество перевезенных пассажиров выросло в 1,5 раза, сохранив среднюю загрузку 73%. Доходы авиакомпании за этот период возросли в 2,9 раза, но и расходы выросли в 3,4 раза», - отметил Г.Гуртовой.

По его словам, авиабизнес сильно зажат между прессом конкуренции и монополизма, что приводит к высокому риску банкротства среди авиакомпаний, не выдерживающих нахождения в неравных экономических условиях. Этим он также объяснил увеличение расходов на авианавигационное и аэропортное обслуживание «Аэросвита» до 22% с 16% за последние 5 лет. При этом удельные затраты на одного пассажира в авиакомпании выросли в 4 раза.

«Базовый аэропорт вместо того, чтобы поддерживать перевозчика и дать возможность развиваться, применял все для того, чтобы получать больше денег», - пояснил Г.Гуртовой.

По словам главы набсовета, авиакомпания не может понять систему формирования сборов, цен и условий, исходя из объективных позиций развития бизнеса, а также что нужно государству, как государство хочет развивать эту отрасль и является ли она объектом инфраструктуры.

«То, что мы видели на протяжении 4-5 лет, это отсутствие четко выраженной позиции относительно приоритетов развития отрасли - есть ли какая-то система поддержки или нет, и есть ли какая-то система прозрачности в ведении бизнеса?» - сказал Г.Гуртовой.

Он отметил, что на сегодняшний день ни один из этих вопросов не решен, а система доступа к международным линиям является непрозрачной.

«Уважаемая власть, определитесь, пожалуйста, нужна ли вам авиатранспортная отрасль и по каким правилам она должна работать», - сказал в заключение Г.Гуртовой.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

В конце января 2013 года Наблюдательный совет ЧАО «Авиакомпания «АэроСвит» предложил профсоюзным организациям непосредственно принять участие в разработке стратегического плана вывода авиакомпании из кризиса (плана санации).

Набсовет также поручил руководству авиакомпании провести очередные переговоры с профсоюзными организациями и предоставить информацию на их запросы в полном соответствии с требованиями законодательства Украины.

5 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киевской области о возбуждении производства по делу о банкротстве авиакомпании "АэроСвит".

«АэроСвит» назвал решение апелляционного суда Киева угрозой полной остановки и ликвидации авиакомпании.

20 февраля «АэроСвит» подал кассационную жалобу на постановление апелляционной инстанции и ожидает ее рассмотрения Высшим хозяйственным судом Украины.

В авиакомпании продолжается сокращение персонала в рамках реорганизации, начатой еще в декабре 2012 года.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Обслуживала 80 международных маршрутов в 33 страны. Базовый аэропорт - «Борисполь».