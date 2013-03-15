Госавиаслужба не планирует изменений в Воздушный кодекс

Киев. 15 марта. УНИАН. Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) не планирует вносить изменения и пересматривать Воздушный кодекс Украины.

Об этом заявил первый заместитель главы Госавиаслужбы Александр Гречко сегодня в ходе круглого стола в агентстве УНИАН.

«В настоящее время мы не планируем вносить в него (Воздушный кодекс — УНИАН) изменения. Но в нашей стране существует много народных депутатов, министерств и ведомств, которые имеют право предлагать изменения в закон. Мы готовили этот Воздушный кодекс и не были инициаторами каких-либо изменений. Были какие-то документы, которые к нам приходили, мы их, как можем, объясняем и стараемся отстоять свою позицию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 мая 2011 года Верховная Рада приняла Воздушный кодекс, «за» проголосовало 299 депутатов.

По словам тогдашнего вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса Колесникова, принятие новой редакции Воздушного кодекса адаптирует отрасль к нормам Европейского Союза. Он также отметил, что в новой редакции четко прописаны обязанности авиакомпании перед пассажирами, чего нет в предыдущем Воздушном кодексе. В частности, авиакомпания несет ответственность за утрату или ущерб, причиненный при перевозке пассажиров, багажа, груза и почты. Отныне это закреплено на высшем законодательном уровне, а не только прописано в правилах перевозки пассажиров и багажа. Документ дает право пассажиру на компенсацию и иную помощь от авиаперевозчика в случае отказа от принятия на борт, отмены полета, длительной задержки вылета и снижения класса обслуживания.

Согласно кодексу, с целью защиты граждан, пользующихся авиационным транспортом, от неожиданных отмен регулярных рейсов авиаперевозчики обязаны проинформировать авиационное ведомство о прекращении регулярных воздушных перевозок по той или иной воздушной линии, которую они эксплуатируют, за 30 дней до планируемой даты прекращения с указанием причин.

Кроме того, проект направлен на улучшение условий пользования авиационным транспортом для пассажиров с ограниченной подвижностью (инвалидов). Также новый проект Воздушного кодекса содержит статьи, касающиеся охраны и защиты окружающей среды от вредного влияния полетов гражданских воздушных судов. Законодательно закрепляется разделение на государственную и гражданскую авиацию, чего нет в действующем Воздушном кодексе.