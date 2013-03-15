Правозащитники возмущены бездействием милиции при расследовании преступлений, совершенных с участием нотариусов

Киев. 15 марта. УНИАН. Международная правозащитная организация "Международная Лига защиты прав граждан Украины" возмущена бездействием правоохранительных органов при расследовании преступлений, совершенных с участием нотариусов.

Сегодня во время пресс-конференции в УНИАН председатель правления "Международной Лиги защиты прав граждан Украины" Эдуард Багиров сообщил, что к нему обратилась гражданка Украины Лилия Севоян, которая стала жертвой мошеннической схемы с участием нотариуса.

По его словам, потерпевшая приобрела в кредит автомобиль Lexus LS 460, однако из-за финансовых трудностей передала его третьему лицу, которое согласилось платить за авто банковские обязательства. Вместе с тем, как отметил Э.Багиров, через определенное время этот человек, без ведома владелицы и используя посторонние документы, переписал у частного нотариуса Киевского городского нотариального округа автомобиль на себя. Правозащитник сообщил, что нотариус выдал доверенность на машину без ведома владелицы, использовав посторонний идентификационный код, указав неправильно ее имя и отчество, серию и номер паспорта.

"С моей точки зрения, как человека, который занимается правозащитой в Украине, здесь новая система мошенничества с вещным правом, и не дай Бог, эта система, в виде доверенности, заработает по всей Украине", - отметил правозащитник.

"То есть, реально могут быть тотальные незаконные изменения в праве собственности по желанию нотариуса. Когда мне об этом сказали, я не поверил! Как так? Но мне показали все документы. То есть нам нужно вводить тотальный контроль над нотариусами", - сказал он.

Э.Багиров отметил, что когда Л.Севоян стало об этом известно, она обратилась в милицию, и машину занесли в базу данных похищенных автомобилей. Но, как сообщил правозащитник, несмотря на это, спустя некоторое время машину сняли с учета в ГАИ, и выставили на продажу в одном из автосалонов. Он добавил, что когда потерпевшая сообщила милиции адрес, где находится похищенный автомобиль, ей пообещали вернуть его через 2 дня, однако этого не было сделано, а сам автомобиль исчез. Таким образом, по словам правозащитника, потерпевшая осталась без автомобиля и должна выплачивать за него банковский кредит.

Он отметил, что обращался с письмами в милицию, прокуратуру и Министерство юстиции Украины, чтобы они проверили этот факт. Но, правоохранительные органы не увидели в действиях нотариуса состава преступления, а Минюст сообщил, что уже провел соответствующие проверки, и наказать нотариуса не может.

По словам правозащитника, если в ближайшее время соответствующие органы никак не отреагируют на совершенное преступление, он намерен подать в административный суд на бездействие прокурора и начальника милиции Оболонского района, а также управления юстиции города Киева.

"Максимум через 10 дней мы подадим исковое заявление, и через суд попробуем вынудить этих людей - прокурора, начальника милиции, чтобы они начали действовать, делать то, что они должны делать. Найдите тех, кто подделал паспорт, а если паспорт не поддельный, то найдите этого нотариуса. Мы просим выполнять законы Украины", - отметил правозащитник.