Общественность призывает власть на законодательном уровне защитить музейный комплекс «Киевская крепость» от застройщиков

Киев. 15 марта. УНИАН. Защитники Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость» призывают власть выполнить все ранее принятые решения относительно сохранения музейного комплекса и защиты его объектов от “рейдерских захватов” разных организаций и структур, которые происходят на протяжении почти 10 лет.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили бывший генеральный директор «Киевской крепости», а ныне общественный защитник Вячеслав Кулинич; адвокат, общественный защитник музея «Киевская крепость» Олег Король и председатель ОО «Киевский культурный трибунал» Константин Климашенко.

В.Кулинич отметил, что попытка захвата территории музея «Киевская крепость», которая имела место 6 марта по ул. Госпитальная, 16, где расположен памятник национального значения “Северная полубашня”, произошла не в первый раз, а стала лишь очередной попыткой отнять у музейного комплекса часть территории.

В частности, по его словам, впервые попытка отнять под застройку 0,8 га по ул. Госпитальной, 16, была осуществлена в 2004 году.

“Мы проводили судебные процессы по этому случаю на протяжении многих лет, и выиграли их во всех судебных инстанциях. Потом была еще попытка зайти на эту территорию с помощью исполнительных служб, милиции. Но это не удалось, потому что мы подали иск против исполнительной службы”, - рассказал В.Кулинич.

“А буквально несколько дней назад уже другая организация зашла на эту территорию. И они сделали странную вещь - привезли с собой номерные знаки, которые вешаются на домах. Они самовольно попробовали сменить адрес: снять таблички “ул. Госпитальная, 16” и повесить - “пер. Госпитальный, 16”. Дело в том, что их имущество зарегистрировано по адресу: пер. Госпитальный, 16. В свое время я их предшественникам говорил: идите на переулок Госпитальный, 16, и ищите там свое имущество, а это территория музея и улица Госпитальная, 16. Благодаря вмешательству депутатов, в частности, Александра Бригинца и депутатов от “Свободы”, которые приехали на эту территорию, атака не удалась”, - отметил В.Кулинич.

Он поблагодарил также журналистов, которые откликнулись и приехали 6 марта на территорию музея, а затем высветили действия “нападавших”, и те вынуждены были отступить.

“Те люди, которые принимали конкретное участие, понимают, что могут пострадать. Потому что самовольная смена адреса влечет за собой уголовную ответственность. Милиция, которая приехала на место события, зафиксировала все это, был составлен соответствующий протокол”, - отметил защитник.

“Но если бы тогда было тихо, и никто об этом не написал и не рассказал, то думаю, что они уже поселились бы там, а затем сказали бы, что дом наш и мы имеем право на землю, которая под этим домом. И территория музея была бы уже подчинена не целям обогащения нашего культурного наследия и не службе нашим детям, нам и гостям столицы”, - объяснил В.Кулинич.

Он убежден, что попытки захвата территории музея будут продолжаться: “Это только начало. Потому что я имею информацию, что люнеты, цитадели тоже под угрозой. Один из люнетов тоже атакован, и там происходят определенные подобные вещи, прокуратура Печерского района даже открыла уголовное дело по этому поводу...”

По его словам, также в помещении Военной прокуратуры, возле метро “Арсенальная”, что была в свое время главным въездом в “Киевскую крепость”, тихо проводятся ремонтные работы и вывозятся какие-то “стройматериалы”. “Дело в том, что в этом здании столярка сохранилась - окна, перила, лестница тех времен, из дерева, которому уже 150 лет. И если лестницу, например, сделать из бетона, то это будет колоссальная потеря для нашего наследия”, - заявил специалист.

Также он отметил, что есть наработанные проекты, предусматривающие масштабную современную застройку вокруг Лысогорского форта, реализация которых приведет к его разрушению.

“Меня волнует, что мы увидим через несколько лет, если не остановить это варварство, которое у нас пока еще процветает. Я в подтверждение своих слов имею много материалов. Я благодарю своих друзей, которые помогают все памятники “Киевской крепости” сохранить и защитить. Надеюсь, что к нам присоединятся не только административные органы и политические партии, но и руководство государства”, - сказал В.Кулинич.

По его словам, обеспечить сохранность объектов музея можно, выполнив поручение Президента Украины Виктора Януковича от 29 марта 2010 г., в котором речь идет о передаче целостного имущественного комплекса “Киевская крепость” с Башней №4 включительно в государственную собственность. Тогда, по его объяснению, нельзя будет передавать ее объекты в аренду, что сделает невозможным и отчуждение земель музея и их застройку.

“Законодательство о местном самоуправлении стало инструментом раздерибанивания не только памятников «Киевской крепости», но и по всей Украине, потому что многие национальные заведения находятся в коммунальной собственности, что позволяет передавать в аренду целостные имущественные комплексы и объекты. А передача в постоянное пользование может привести к завладению землей под этими комплексами и объектами”, - подчеркнул защитник.

Также В.Кулинич обратил внимание на существование постановления парламента о том, что все памятники “Киевской крепости” - каменные, земляные - нужно передать на баланс музея, что также поможет сохранению этих объектов. Но и это решение не выполнено, добавил В.Кулинич.

“Поручение Президента нужно выполнить! Постановление нужно выполнить! И тогда Киев гарантированно будет иметь чрезвычайный комплекс”, - отметил В.Кулинич.

Присутствующий на пресс-конференции заместитель генерального директора “Киевской крепости” Андрей Вялец отметил, что новое руководство музея также пытается сделать все возможное для сохранения комплекса. Он сообщил, что представители общественных организаций с 6 марта до сих пор находятся на ул. Госпитальной, 16, где происходили изложенные события. “Это банальный рейдерский захват. И происходит это не только с «Киевской крепостью». Это идет система. В тот день после обеда руководство музея письмом сообщило о событиях и прокуратуре, и лично заместителю министра внутренних дел. Тем не менее, разрешить ситуацию до 22 часов они не смогли. Поэтому спасибо общественным организациям. Проблема там действительно большая. Поэтому мы призываем СМИ, общественность поддержать нас”, - сказал А.Вялец.