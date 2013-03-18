Эксперты надеются на скорейшее принятие закона о местных референдумах

Киев. 18 марта. УНИАН. Эксперты надеются, что Верховная Рада как можно скорее рассмотрит и примет закон, который регламентирует проведение местных референдумов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель совета "Лаборатории законодательных инициатив" Игорь Когут от имени членов восьми общественных организаций, которые проводили доработку и вносили рекомендации в принятый в первом чтении в апреле 2011 года законопроекта № 0867.

По его словам, принятие закона о местных референдумах станет отправной точкой для развития и корректировки отношений между местной властью и обществами.

"Этот закон должен быть средством преодоления противоречий между общинами и местными властями", - отметил И.Когут.

В свою очередь, председатель парламентского Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давид Жвания отметил, что референдное право является очень серьезным инструментом для организации местного самоуправления, и наличие такого инструмента, как "местный референдум", очень важно, поскольку на принципе построения инициатив "снизу - вверх" базируется общественное демократическое общество во всех ведущих странах мира.

"Комитет однозначно будет рассматривать этот законопроект для внесения его на второе чтение с теми поправками, с теми рекомендациями, которые мы получили. Ответственность за принятие этого закона возложена на комитет, чтобы мы, не откладывая, в ближайшее время внесли его на рассмотрение в сессионный зал", - сказал Д.Жвания.

Он призвал общественные организации и в дальнейшем, после принятия закона, продолжать сотрудничество для его усовершенствования. "Я использую все возможности, все рычаги, которые имею, чтобы содействовать этому", - заверил Д.Жвания.

Эксперт "Лаборатории законодательных инициатив" Александр Заславский обратил внимание на наличие в законопроекте ряда проблемных положений, которые нужно еще регулировать.

К ним он отнес предмет местного референдума, процедуру его инициирования, юридические последствия, виды местных референдумов, кворум для признания результатов действительными, источники финансирования, соотношение с местными и общенациональными выборами.