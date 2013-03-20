В УНИАН презентовали инициативу по подготовке требований к кандидатам на должность мэра Киева

Киев. 20 марта. УНИАН. В Киеве представили инициативу по подготовке требований к кандидатам на должность мэра столицы.

На пресс-конференции в УНИАН председатель исполкома Украинской партии Олег Олейник заявил, что дал согласие стать руководителем штаба инициативной группы «Народный мэр».

Целью деятельности группы, по его словам, является наработка критериев, которым должен соответствовать будущий мэр Киева, если он действительно стремится защищать интересы киевлян.

О.Олейник добавил, что, вместе с тем группа уже рассматривает ряд кандидатур, которые могут баллотироваться в мэры Киева. И уже пригласили Олеся Дония на будущий круглый стол, который состоится 27 марта в качестве возможного кандидата на городского голову от Украинской партии.

Юрий Гнаткевич, народный депутат нескольких созывов, на пресс-конференции отметил, что не является членом Украинской партии, но имеет к ней «определенное отношение», помогает ее руководителям решать различные организационные вопросы.

«Я член партии «Батькивщина», но меня сейчас не приобщают к ее работе», - пояснил экс-депутат. По его мнению, «Украинская партия должна серьезно вмешаться в выборы мэра Киева».

Ю.Гнаткевич поддержал идею создания инициативы «Народный мэр» и добавил, что будет заниматься разработкой критериев отбора достойных кандидатов на мэрское кресло. Предварительно он представил несколько таких пунктов.

По мнению экс-депутата, прежде всего, мэр Киева должен быть избран на демократических принципах. Под этим Ю.Гнаткевич понимает, что во время избирательной кампании избиратели должны получить максимальный объем информации о каждом кандидате. Также, по его мнению, киевляне должны знать, к какому классу принадлежит каждый кандидат. «Все должны понимать, чьи интересы он представляет: большой, средней или мелкой буржуазии, рабочих и тому подобное», - заметил он.

Еще одним критерием отбора Ю.Гнаткевич считает национальный фактор. По его данным, в Киеве живут 83% украинцев, а, следовательно, первоочередное право на управление городом должен получить украинец по национальности.

Ю.Гнаткевич убежден, что, кроме того, мэр Киева должен быть христианином.

Он надеется, что «будущий мэр освободит улицы Киева от имен многих коммунистических деятелей советской эпохи, антиукраинцев, которые были большими грешниками и безбожниками».