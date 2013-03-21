Киев. 21 марта. УНИАН. В Украине будет создан электронный реестр больных туберкулезом.

Об этом заявили участники пресс-конференции в УНИАН, обсуждая вызовы, которые стоят перед Украиной в сфере борьбы с туберкулезом.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Александра Толстанова, процесс создания такого реестра уже начат.

“Благодаря помощи фонда Рината Ахметова “Развитие Украины” и другим организациям мы планируем уже в этом году сделать все, чтобы электронный реестр больных туберкулезом был создан. Есть программный документ и технические ресурсы. Другого инструмента для контроля и эффективного использования ресурсов не существует. Было бы идеальным ввести единый реестр всех больных в Украине. Но тут есть два момента. Во-первых, безусловно, защита персональных данных. Во-вторых, согласие самого пациента, которое получить не так уж и просто.”, - сказал А.Толстанов.

Специалист по контролю над инфекционными заболеваниями Всемирной организации здравоохранения Игорь Перегинец обратил внимание, что Украина за много лет независимости не имела ресурсов, чтобы создать современную систему управления медицинскими данными.

“У нас до сих пор используются бумажные носители информации. Это усложняет процесс управления. Учет данных - это ключевой инструмент для планирования государственных программ. Одной из ключевых рекомендаций Украине от Всемирной организации здравоохранения была наладить систему управления данными в программе противодействия туберкулеза. С помощью международных партнеров разработан электронный инструмент управления данными о больных туберкулезом. Это позволит увидеть реальную картину относительно заболеваемости туберкулезом”, - сказал И.Перегинец.

Он отметил, что данные реестра будут использоваться для планирования программ и мы очень надеемся такой же механизм будет использоваться во всей системе здравоохранения страны, чтобы улучшить управление процессами. По мнению специалиста, электронный реестр станет важным экономическим инструментом, который позволит видеть и планировать ресурсы более эффективно.

В свою очередь руководитель программы «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Денис Денисенко поделился опытом внедрения электронного реестра больных туберкулезом в Донецкой области.

“Когда мы начинали работать в Донецке, мы просто “ловили за руки” врачей, когда они пытались манипулировать данными о том, что “все хорошо” и показатели заболеваемости снижаются. Смысл этой системы, кроме планирования лечения, получить правдивые данные. Очень важно, чтобы врачи не могли вносить изменения, после получения той или иной картины. Все данные будут приходить в центр. На уровне регионов откорректировать картину не будет возможности. Наш сотрудник уже развозит в регионы ключи доступа, которые не позволят манипулировать данными. Это для нас очень важно”, - сказал Д.Денисенко.

В то же время он подчеркнул, что врачи-фтизиатры являются заложниками самой системы – если они показывают высокие показатели заболеваемости их могут наказывать.

«Важно выглядеть хорошо… Согласен, что в стране наблюдается стабилизация, динамика позитивная. Но сейчас, при улучшении диагностики, показатели заболеваемости должны расти. Мы начали выявлять туберкулез быстрее , достовернее и в принципе выявлять. И здесь важно пересмотреть подход к оценочным показателям. Не штрафовать врачей за рейтинговые показатели, а за качество их работы, за качество диагностики, лечения, но не за заболеваемость в стране в целом. За нее, по сути дела, медики не несут ответственности потому, что туберкулез это социальная проблема», - отметила Д.Денисенко.

Он подчеркнул, что данные о ситуации с туберкулезом должны быть “максимально достоверными при минимальном вмешательстве врачей на региональном уровне, чтобы не было манипуляций с данными”.

“Электронный реестр представляет собой форму с различными данными больного туберкулезом: персональные данные, схему лечения, сколько и какие препараты он принимает, прерывал ли больной лечение и другое. Это важно и для лечащего фтизиатра, и непрерывности лечения, если человек переезжает на новое место жительства. Система предполагает невозможность входа в систему для корректировки данных. Будет функционировать персональная система кодов, которая будет надежно защищена, данные о пациенте закрыты, фтизиатры будут иметь только определенный уровень доступа. На каждом уровне будет своя ответственность. Система позволяет отслеживать вносились ли изменения после того, как она была внедрена. Любой мониторинговый визит, внешний контроль определит кто и как вносил изменения, насколько достоверна информация”, - сказал Д.Денисенко.