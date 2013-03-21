В избирательный период сохранялась напряженность в среде журналистов относительно безопасности деятельности - ОО «Фонд региональных инициатив»

Киев. 21 марта. УНИАН. В избирательный период сохранялась напряженность в среде журналистов относительно безопасности деятельности.

Об этом говорится в представленных общественной организацией «Фонд региональных инициатив» результатах проекта «Правовая защита журналистов региональных СМИ во время подготовки и проведения парламентских выборов 2012 года».

Результаты проекта презентовала на пресс-конференции в УНИАН директор общественной организации «Фонд региональных инициатив» Людмила Байло.

В частности она сообщила, что как и ожидалось, напряженность в журналистской среде относительно безопасности своей деятельности в избирательный период сохранялась. Предпринимались угрозы в адресу региональных журналистов, измененное законодательство не давало журналистам уверенности в гарантиях прав накануне выборов.

Л.Байло информировала о том, что в процессе реализации Проекта на базе региональных представительств Всеукраинского центра правовой помощи «Общественный защитник» работали 5 региональных общественных приемных в Харькове, Львове, Чернигове, Николаеве, Киеве, которые были объединены в единую сеть с информационно-координационным центром (ИКЦ). ИКЦ размещался на базе Фонда региональных инициатив. Была организована работа бесплатной «горячей» телефонной линии, проведен тренинг для работников региональных представителей проекта (юристов), партнеры из Интерньюз-Украина провели в каждом из 5 регионов, где работали приемные, семинары для журналистов из региональных электронных и печатных СМИ; подготовлены, изданы и распространены среди журналистов брошюры «Методические разъяснения относительно применения положений избирательного законодательства, регулирующие деятельность СМИ в избирательный период» и «Как избежать судебных исков к СМИ во время выборов».

Также, результаты работы, а именно вопросы, которые задавали журналисты, обращавшиеся за помощью, были отображены в брошюре «Ответы на типовые вопросы журналистов относительно их деятельности во время избирательной кампании».

В свою очередь директор Всеукраинского центра правовой помощи «Общественный защитник» Юлия Жданова подчеркнула, что в действительности ожидалось большее количество обращений журналистов и соответственно большая нагрузка на юристов региональных общественных приемных. Доступ журналистов к информации о деятельности общественных приемных был обеспечен должным образом, соответственно более низкое от ожидаемого количество обращений связано с качественным инструментарием самозащиты журналистов (семинары, брошюры). В частности доступ к информации о возможностях самозащиты журналистов и правовой помощи юристов приемных получили по меньшей мере 1 тыс. журналистов. По ее мнению, юристы общественных приемных смогли предупредить значительное количество нарушений норм избирательного законодательства в результате неумения его применить самими СМИ. Предоставление услуг привело к защите нарушений прав всех журналистов. Ощущение правовой защищенности дало значительную возможность региональным масс-медиа быть менее зависимыми от несправедливых обвинений, угроз и других методов незаконного давления на их деятельность.

Организаторы проекта констатировали, что успехом проекта является снятие напряженности относительно давления на журналистов в условиях довольно напряженной избирательной компании. Они отметили, что в целевых регионах проекта журналисты были обеспечены возможностью качественно осуществлять свои профессиональные обязанности и освещать все аспекты кампании, и подчеркнули то, что основное достижение проекта - реализация принципа доступности журналистов ко всем необходимым формам правовой помощи в условиях ограниченных ресурсов.

Кроме того Л.Байло отметила, что в будущем необходимо учитывать новые формы коммуникации с журналистами (новейшие СМИ, социальные сети) в обеспечении доступности к правовой помощи.

Проект «Правовая защита журналистов региональных СМИ во время подготовки и проведения парламентских выборов 2012 года» проводился общественной организацией «Фонд региональных инициатив» при финансовой поддержке Посольства Нидерландов в Украине совместно с партнерами - Всеукраинским центром правовой помощи «Общественный защитник» и МОО «Интерньюз-Украина» с сентября 2012 года по март 2013 года.