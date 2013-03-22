Киев. 22 марта. УНИАН. Киевские правозащитники призывают профильные региональные организации к сотрудничеству.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель правозащитной организации «Международная лига защиты прав граждан Украины» Эдуард Багиров.

Э.Багиров рассказал, что у него возникла идея проекта под названием «Права граждан объединяют Украину». В рамках проекта правозащитник пригласил к сотрудничеству все профильные общественные организации, в первую очередь из регионов Украины. Он объяснил, что организациям из областей, из районных центров для реализации своих целей бывает сложно наладить связь с центральными государственными ведомствами, которые находятся в Киеве, им часто не хватает опыта, материальных ресурсов и т.д. Чтобы им помочь, заявил Э.Багиров, «Международная лига защиты прав граждан Украины» готова предоставлять весь имеющийся у нее ресурс для помощи в работе коллегам из регионов. «Единственное, о чем бы я хотел попросить, - это не политизировать свою деятельность», - добавил он.

Э.Багиров заявил, что как и десяток лет назад правозащитная деятельность остается проблемой в Украине. По его словам, «государство до сих пор не заинтересовано защищать права граждан». Вместе с тем эффективность работы таких органов, как общественные советы при профильных министерствах, также оставляют желать лучшего.