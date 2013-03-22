Эксперты считают, что выборы в Киеве состоятся летом, но городского голову будут избирать лишь на 1,5 года

Киев. 22 марта. УНИАН. Эксперты склоняются к мнению, что выборы Киевского городского головы состоятся летом, но будут внеочередными - то есть мэра будут избирать лишь на 1,5 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказали политолог, директор компании GMT Group Анатолий Луценко и политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. Они высказали убеждение, что оппозиция могла добиться принятия вчера в парламенте окончательного решения о проведении в столице местных выборов 2 июня, но не сделала этого из-за неопределенности с единым кандидатом на должность Киевского городского головы.

По словам А.Голобуцкого, ситуация в парламенте свидетельствует о том, что выборы мэра Киева и возможные выборы в Киевсовет рассматриваются всеми политическими силами как определенный “праймериз” президентских выборов. “Причем праймериз скорее не общий как для власти и для оппозиции, а именно для оппозиции. Оппозиция рассчитывает на победу и поэтому мы видим картину, когда уже несколько месяцев продолжается борьба внутренняя в самой оппозиции (по определению единого кандидата в мэры — УНИАН)”, - подчеркнул он.

“Но думаю, что выборы мэра все же будут проведены летом и они будут внеочередными. То есть мэра будут избирать на 1,5 года. И это будет определенный компромисс (между провластными силами и оппозиционными - УНИАН). Выборы состоятся, но любопытство и интерес многих политиков к этим выборам будет намного меньше, потому что только на 1,5 года будет избран мэр”, - сказал А.Голобуцкий.

“Шансы победить в таком варианте у Александра Попова (как кандидата от власти - УНИАН) увеличиваются из-за того, что не многие в нашей стране могут кинуть ресурсы ради такого короткого срока, на который будут избирать мэра. Таким образом, если Кличко не выдвигается на эту должность при этих полномочиях и при таком сроке, Попов, который имеет сейчас 20 процентов голосов электората, имеет все шансы летом, когда активность киевлян будет низкой, победить на выборах”, - продолжил эксперт.

А.Луценко также отметил, что многие и обозреватели, и политики назвали ситуацию в парламенте с принятием решения о проведении местных выборов в столице “договорняком”.

“Люди имеют и инсайдерскую определенную информацию, и оно так в итоге выглядело. Потому что в действительности были шансы достаточно большие при определенном правильном политическом поведении в оппозиции отстоять ситуацию по Киеву, так же как перед этим смогла отстоять ситуацию по Василькову. И можно было добиться много бонусов от позитивного голосования. Но “партию” отложили”, - отметил политолог.

Он подтвердил мнение предыдущего выступающего о проведении выборов мэра Киева летом как внеочередных. Так, как отметил А.Луценко, в целом можно спрогнозировать три основных варианта решения Конституционного Суда по выборам в Киеве. “На сегодняшний момент может быть несколько сценариев развития событий. Первый сценарий, который мне представляется наиболее достоверным, — это то, что КС примет решение о внеочередности обоих выборов: и мэра, и Киевсовета. Это будет означать, что выборы будут проходить на 1,5 года”, - сказал он. При этом обратил внимание на риски, которые будут существовать для политиков в таком случае: “За 1,5 года в Киеве можно убить любую карьеру, потому что мы понимаем, какой объем завалов на сегодняшний момент есть и в хозяйстве, и в земельных вопросах. И человеку за год даже физически, даже если он будет эффективно работать и приведет эффективную менеджерскую команду без правоохранительных органов будет чрезвычайно сложно все это решать”.

Второй “сценарий” решения КС, по словам политолога, - отложение выборов как таковых. “Потому что есть сейчас юридическая коллизия, которая позволяет это сделать. Суть будет заключаться в том, что очередные местные выборы по новому закону должны проходить в 2015 году и, соответственно, для того, чтобы сохранить очередность, КС может сказать, что в Киеве избирательный процесс нужно ввести в общегосударственное правовое поле, то есть провести выборы вместе со всеми местными выборами в 2015 г.”, - пояснил эксперт.

Третий возможный вариант решения КС, который А.Луценко назвал “иезуитским”, — проведение в этом году лишь выборов мэра, а Киевсовета - отложить на 2015 год. “Потому что с нынешним составом Киевсовета оппозиционному мэру вообще ничего не удастся сделать и киевская власть станет большой братской могилой для тех, кто придет от оппозиции”, - прокомментировал он.

А.Луценко убежден, что если оппозиция “профукает” Киев как электоральную площадку, то говорить о каком-то достижении и расширении электоральной базы на президентских выборах уже будет невозможно. В то же время сегодня, по его словам, оппозиция однозначно утратила инициативу и не делает “свою повестку дня” для власти.

“Нынешняя оппозиция даже “в трех соснах”, которой является ситуация в Киеве — заблудилась. Это при том, что было решение комитета ВР поддержать постановление соответствующее (о выборах на 2 июня). Инициативу по Киеву можно было не утратить и обострить, показать действительно, что не только проявляют позицию голосованием, но и ведут борьбу за Киев. А на сегодняшний день мы видим отложенную партию”, - высказался критически эксперт о действиях оппозиции.