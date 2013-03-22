Стартует продажа украинской версии первого «взрослого» романа Ролинг «Несподівана вакансія»
Киев. 22 марта. УНИАН. Сегодня стартует продажа украинской версии первого «взрослого» роману Джоан Кэтлин Ролинг «Несподівана вакансія» («Неожиданная вакансия»).
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», редактор издания Иван Малкович.
"Я думаю, что его уже успели развести по всем уголкам Украины, и читатели смогут уже сегодня начать наслаждаться первым взрослым романом Ролинг", - сказал И.Малкович
Он напомнил, что издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" получило эксклюзивные права на перевод роману, а завоевать эти права было нелегко.
Роман рассчитан на читателей в возрасте старше 16 лет.
И.Малкович рассказал, что корректоры, работавшие над книгой, едва не подрались, споря относительно поведения героев. "После этого романа хочется общаться, хочется думать", - сказал он и добавил, что в романе есть над чем поплакать, есть над чем посмеяться.
Переводчик романа «Несподівана вакансія» Виктор Морозов отметил, что в этом романе «иногда герои нецензурно выражаются похуже, чем у Леся Подеревянского, и была дилемма, оставлять ли все, как у автора, или попробовать смягчить, учитывая, что "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" - детское издательство, в результате были найден компромиссный вариант и нецензурные высказывания были «украинизированы».
Для сторонников творчества Дж.Ролинг издательство подготовило приятный сюрприз - впервые в Украине будут проданы 20 экземпляров романа «Несподівана вакансія» с "живыми" автографами автора.
Во время пресс-конференции состоялся розыгрыш одного экземпляра романа «Несподівана вакансія» с таким автографом.
По словам И.Малковича, этот роман будет стоить на 40 грн дешевле, чем российский вариант. Первый тираж - 10 тысяч.