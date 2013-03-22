В Киеве состоится благотворительный футбольный матч с участием воспитанников детского дома

Киев. 22 марта. УНИАН. 23 марта в Киеве состоится благотворительный футбольный матч между топ-менеджерами зарубежных компаний и воспитанниками детского дома «Малятко».

Об этом сообщили на пресс-конференции в УНИАН организаторы матча - председатель Tangiers Group Крис Катрамбоне и директор ассоциациії OBS Вильям Аткинс.

Матч организован ассоциацией OBS, одной из ведущих мировых страховых компаний Tangier International и ФК «Динамо» (Киев).

Помимо воспитанников детского дома и топ-менеджеров страховых компаний, прибывших специально на матч из Италии, Америки, Мальты, России, Кении, Ирака, Кувейта, Афганистана, в игре также примут участие известные футболисты сборной СССР и Украины, ветераны киевского «Динамо» - Владимир Бессонов, Виктор Хлус, Олег Саленко и Виктор Леоненко.

«Я представляю международную страховую компанию, которая концентрируется на развивающихся странах – отметил К.Катрамбоне. - Наши сотрудники работают в 115 странах и мы являемся ведущим страховым агентством в мире. Украина – наш последний на сегодня шаг в сторону Восточной Европы. И мы, ощущая свою корпоративную ответственность перед страной, в которой мы находимся, одним из первых шагов сделали проведение благотворительного матча. Наш футбольный матч объединит сирот, звезд футбола и менеджеров компаний. Мы накануне посетили детский дом «Малятко» и то, что там увидели, поразило нас. Прежде всего, атмосфера в заведении, то, что дети не просто там чему-то обучаются и развиваются, а получают надежду. Надежду на нормальную повседневную жизнь в будущем. Мы хотели перемешать команды, чтобы дети, наши сотрудники и звезды футбола играли в обеих командах, но дети сказали, что будут играть отдельной командой. И это здорово. Они – одна семья. У них нет родителей, братьев или сестер, но они ощущают себя одной семьей. Также хотел бы поблагодарить за помощь в организации матча ФК «Динамо» (Киев), одного из основных соорганизаторов матча Валерия Виноградного, футболистов-ветеранов Виктора Хлуса и Виктора Леоненко, которые сегодня здесь с нами, и директора детского дома «Малятко» Лидию Семеновну Литвиненко».

В свою очередь, В.Аткинс отметил: «Наша ассоциация помимо прочего занимается поставкой гуманитарной помощи в страны, где происходят вооруженные конфликты. От них, разумеется, в первую очередь страдают дети. Почему мы выбрали футбол? Это едва ли не самый доступный способ дать ребенку надежду. Надежду на будущее без войн, нормальную повседневную жизнь».

Также своими впечатлениями от предстоящего праздника поделился ветеран киевского «Динамо» В.Хлус: «Мне очень приятно быть здесь. Фирма, которая начинает деятельность в Украине с благотворительности в детском доме, достойна большого уважения. Я сам воспитывался в детдоме. Одним из первых среди футболистов узнал о предстоящей акции. Думаю, все ветераны «Динамо» с огромным удовольствием примут участие в этом матче».

Начало матча - в 10.00. Он состоится в спортивном манеже НТУУ «КПИ».