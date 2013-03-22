Tickets.ua начал продажу именных железнодорожных электронных билетов

Кабинет Министров Украины и «Укрзализныця» приняли решение о введении системы именных билетов на железнодорожные пассажирские перевозки. Постановление №160 от 6 марта 2013 года «О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом» было опубликовано на сайте Министерства, но точная дата начала действия новых правил пока неизвестна.

С 1 марта, при оформлении билетов на Tickets.ua, покупатель самостоятельно указывает имена и фамилии пассажиров для которых приобретаются билеты. Это полностью исключает ошибки, которые может допустить кассир, при продаже билетов в кассах «Укрзализныци».

Если билет приобретен на сайте, пассажиру необходимо только обменять его в кассе, без очереди. Документ, удостоверяющий личность каждого пассажира, необходим при посадке в поезд.

Преимущества покупки билетов онлайн трудно переоценить. При традиционной покупке железнодорожных билетов в кассе, нужно тратить время на ожидание в очереди и диктовку данных о каждом пассажире кассиру. Как правило, в шумных помещениях вокзалов имена и фамилии в билеты могут быть вписаны неправильно, в результате, если покупатель не заметит ошибку, находясь у кассы, и не переоформит билет при получении, проводник имеет право не допустить пассажира к посадке в поезд.

Прежняя система продажи билетов без фамилий значительно упрощала оформление, однако, повышала количество спекуляций, особенно на популярные направления. Именно поэтому, на государственном уровне было принято решение возобновить технологию именных билетов, отмененную в 2007 году. Именные билеты — один из механизмов борьбы с коррупционными схемами перекупщиков билетов.

К сведению пассажиров! При выборе агентства для покупки электронных железнодорожных билетов, обратите внимание, адаптировалось ли агентство к новым требованиям. Для перехода на продажу именных билетов и соответствия всем правилам, требуется провести значительный объем работ: специальную перенастройку всей технической базы, алгоритма работы системы, изменения дизайна, сопроводительных документов и другое. Выбирая сайт, отдавайте предпочтение только проверенным продавцам билетов.

Информация о компании:

Первая продажа билетов на сайте Tickets.ua была проведена в 2009 году, агентство работало как ООО «Авиалайн», активно развивая сегмент электронных билетов.

С 2013 года ООО «Авиалайн» сменило название на ООО «ТИКЕТС.ЮЕЙ» и объединилось с крупнейшим украинском агентством КийАвиа, владеющим самой широкой сетью точек по продаже авиабилетов в Украине, России и Беларуси.

Альянс стал практически монополистом среди украинских интернет-площадок такого высокого уровня, заняв пустующую нишу на рынке онлайн-билетов.

Объемы продаж железнодорожных билетов на сайте Tickets.ua стремительно растут. Так, за первые три месяца текущего года продано на 125% больше билетов, чем за аналогичный период 2012 года.

Таким образом, сегодня Tickets.ua лидирует на украинском рынке, обеспечивая сервис бронирования авиа, железнодорожных и автобусных билетов, продажу страховых полисов, туристических туров, бронирование отелей по всему миру. Ежедневно услугами сервиса пользуются более 60 тысяч пользователей.