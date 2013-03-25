Председатель общества Древней веры "Русы" презентовала собственный перевод Велесовой книги
Киев. 25 марта. УНИАН. Председатель общества Древней веры "Русы" Арсения презентовала собственный перевод на украинский язык старинной Велесовой книги.
Сегодня на пресс-конференции в УНИАН перед изданием книги автор перевода презентовала свои выводы и комментарии к книге.
Арсения отметила, что работала над переводом более 2 лет. Автор перевода считает, что "Велесова книга" свидетельствует об истории Украины до создания Киевской Руси. Она отметила, что Велесова книга - это сборник писем, переписка политических деятелей – создателей государства Киевской Руси.
«Не перевод хронистов, а оригиналы от действующих лиц. В переписке задействованы 26-28 человек. Дальше я буду называть их Сподвижниками. Они действуют в среде существующих тогда политических образований, где есть власть, поэтому их переписка – это тайные сепаратные переговоры. Письмо, которым пишут, они называют «киоце» и не собираются делиться им: «нашими письменами, только нашим богам молиться», - рассказала автор перевода.
Арсения отметила, что народ «русы» - это те, чьей отчизной было вечевое государство Русколань (ок. 600 г. до н.э. – 375 г. н. е.) с четырьмя городами столичного значения: Голуне (Гелон), Киев, Сурож, Воронзенец. Русколань пала от нашествия готов и гуннов, ее население рассеялось. Сподвижники, ведущие переписку, разбросаны по Европе. Но это те, кто еще помнит свою Русколань. Их, таких, единицы. Недаром о русах накануне образования Киевской Руси почти нет известий. Однако, эти «единицы» берутся образовать «государство великое», которое будет наследником Русколани.
По словам Арсении, эти «единицы» - те, в воспоминаниях которых засвидетельствовано ключевое событие их прошлого – «выход из Семиречья и Пятиречья» или «Карпатский Исход», за 1500 лет до Дира «пришли прадеды к Карпатской горе». Их боги – Сварог, Перун, Святовидий, Велес, Дажбог, Купайло, Ладо. Высоко в Небе – Мать Птица Слава. А еще – Индра, Варуна, Сурья.
Кроме того, Арсения сообщила, что она возглавляет общество Древней веры "Русы" и является автором гуманитарного проекта «Хоривица – остров богов», в рамках которого гора Хоривица в Киеве приобрела статус места паломничества. Поэтому всех, кто интересуется историей Украины до создания Киевской Руси, Арсения пригласила на обряды Древней веры на горе Хоривице, которые проводятся еженедельно в Киеве.
*** По информации «Википедии», Велесова книига (Влес-книга, Влес книга, Vles Book, Veles Book, сокращенно ВК) - сборник молитв, легенд, рассказов о древней славянской истории. Датирование памятника спорное. Одни считают ее древнейшим языческим письменным трактатом 10 века, другие подделкой конца 19 - середины 20 века. Книга имеет популярность среди последователей неоязычества, которые считают ее языческим письменным трактатом 10 века. События, описанные в Велесовой книге, охватывают период приблизительно от 7 в. до н.э. до конца IX в. н.э. Название книги связано с именем славянского бога Велеса (бога достатка, скота и торговли).
Все сведения об истории текста до момента публикации исходят от эмигранта, автора художественных произведений и произведений славянского фольклора Юрия Миролюбова.
Согласно его рассказам, Велесова книга была найдена в 1919 полковником Добровольческой армии Али Изенбеком в разгромленной помещичьей усадьбе в селе Великий Бурлук в Харьковской области. Текст ВК был нацарапан шилом или выжжен на березовых (по другим данным дубовых) дощечках размером 38 на 22 см, толщиной до 1 см, после чего покрытых лаком или маслом и нанизанных на ремешок. В 1925 Изенбек поселился в Брюсселе, где познакомился с Ю.Миролюбовым – белым эмигрантом из Украины.
С 1925 г. по 1939 г. Ю.Миролюбов пытался реставрировать дощечки, переписывать их, расшифровывать и фотографировать. Качественное фото было сделано лишь с 16-й дощечки, которая и дала название книге (текст этой дощечки начинается словами: «Влес книгу сию»). С началом Второй мировой войны, в 1940 г. в Брюссель пришли немцы, а в августе 1941 г. Изенбек умирает, и таблички бесследно исчезают.
Кроме Ю.Миролюбова, дощечек ВК никто не видел.
В 1954-59 гг. часть ВК была опубликована в журнале «Жар-птица» в Сан-Франциско. Редактор журнала А.Куренков получил тексты ВК от Ю.Миролюбова. После этого исследованием ВК начал заниматься Н.Скрипник, который также получил копии переписанных Ю.Миролюбовым текстов. Он опубликовал тексты ВК в Канаде, в 70-х годах 20 в. Именно это издание Н.Скрипника считается наиболее полным и точным.