Защита осужденного за убийство владельца центра "4ROOM" будет просить апелляционный суд провести судебное следствие – адвокат

Киев. 26 марта. УНИАН. Защита российского бизнесмена Мираба Суслова, осужденного за убийство владельца мебельного торгового центра "4ROOM" Шабаба Алояна, будет просить апелляционный суд при рассмотрении жалобы на приговор провести судебное следствие.

Об этом адвокат М.Суслова Игорь Усенко сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"На сегодняшний день защита Суслова готовится к апелляционному рассмотрению приговора. Я считаю, что у суда есть возможность провести предварительное судебное заседание. Кроме того, суд обязан (и мы будем требовать) назначить проведение судебного следствия с участием Мираба Суслова", - сказал И.Усенко.

В то же время он выразил удивление в связи с тем, что в повестке, пришедшей стороне защиты из Апелляционного суда Киевской области, указана дата судебного заседания воскресенье, 28 апреля.

"Я, как адвокат, получил уведомление о рассмотрении апелляции 28 апреля на 9.30. Но 28 апреля - это воскресенье", - отметил адвокат.

И.Усенко высказал мнение, что в повестке допущена либо техническая ошибка, либо преднамеренная, поскольку «в кулуарах» ему сообщили, что рассмотрение жалобы назначено на 28 марта. По словам адвоката, с целью уточнить дату судебного заседания защита направила в суд соответствующий запрос.

И.Усенко также напомнил, что в прошлом году он и его подзащитный направили заявление в Генеральную прокуратуру Украины о совершении преступления следственными органами, сфальсифицировавшими материалы дела, но какого-либо ответа до сих пор не получили. В связи с этим, отметил адвокат, защита обратилась за помощью к профильному парламентскому комитету. "Как мне стало известно, 6 марта комитетом принято решение обратиться по этому вопросу к генеральному прокурору, чтобы он непосредственно дал ответы на поставленные вопросы", - сказал И.Усенко.

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2009 года в торговом зале мебельного торгового центра "4ROOM" при свидетелях двое киллеров расстреляли бизнесмена Ш.Алояна и двух его охранников - бойцов спецподразделения "Титан", которые погибли на месте.

Раненый владелец центра пытался убежать. Через два дня от полученных ран он умер в больнице.

После убийства раненный киллер не справился с управлением автомобиля, на котором скрывался с места преступления, и погиб в ДТП неподалеку от мебельного магазина. Второго киллера, гражданина России Давида Батикяна задержали через несколько дней в Житомирской области.

М.Суслова, подозреваемого в заказе убийства Ш.Алояна, задержжали в России.

Киево-Святошинский районный суд Киева 8 ноября 2012 года приговорил М.Суслова к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве делового партнера, соучредителя мебельного центра "4ROOM" Ш.Алояна.

Кроме того, суд постановил конфисковать все его имущество и компенсировать семье убитого 1 млн 200 тыс. грн.

Одновременно с М.Сусловым, с аналогичным приговором осужден и исполнитель убийства Д.Батикян. Расследование дела длилось три года, в том числе один год - судебный процесс.