УНА-УНСО совместно с рядом организаций планирует провести акции с требованием к Верховной Раде назначить выборы в Киеве на 2 июня

Киев. 26 марта. УНИАН. Политическая партия УНА-УНСО совместно с рядом организаций планирует провести в Киеве акции с требованием к Верховной Раде немедленно назначить выборы Киевского городского головы и Киевсовета на 2 июня.

Об этом председатель политсовета УНА-УНСО Игорь Мазур сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Община Киева с помощью снега должно надавить на Верховную Раду, чтобы было принято не только в первом чтении, но и в целом, постановление о выборах мэра Киева и Киевсовета. Есть наши ребята из УНА-УНСО, есть другие националистические организации, есть люди из организаций, которые не являются нашими союзниками по идеологии, но понимают, что киевские проблемы нужно решать. Будут акции, будут флеш-мобы. Возможно, будут и акции, соотносимые с понятием бойца. Потому что, к сожалению, наша власть понимает только силу", - отметил И.Мазур.

По его словам, УНА-УНСО в данное время проводит переговоры с рядом организаций, и уже завтра будет подготовлен общий план действий по проведению протестных мероприятий в столице.

Кроме требований назначить на 2 июня выборы в столице, как отметил И.Мазур, активисты также будут пытаться установить "влияние общины на процессы, происходящие в Киеве". Он подчеркнул, что последние дни непогоды в столице продемонстрировали, что власть не в состоянии решать проблемы города самостоятельно.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции председатель Украинского юридического общества Олег Березюк, отсутствие мэра в Киеве возлагает всю ответственность за ситуацию в городе на центральную власть и, в частности, Верховную Раду, которая до сих пор не назначила дату выборов в столице.

"Происходит манипулирование законом в пользу политической целесообразности. Пока это будет происходить, ничего в стране не изменится, и проблемы останутся", - отметил он, добавив, что оппозиция действует недостаточно эффективно в вопросе обеспечения прав киевлян.

Поэтому, по его мнению, жители столицы должны самоорганизовываться для решения своих проблем.

По словам члена экспертного центра «Политика» Владимира Цыбулько, в вопросе проведение столичных выборов есть много проблем, из которых самая главная — отсутствие Избирательного кодекса. По его мнению, парламент должен принять этот кодекс до выборов в Киеве.