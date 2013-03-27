Эдуард Романюта снова номинирован в ежегодной церемонии OE VIDEO MUSIC AWARDS!

27 апреля 2013 года состоится Гала-Концерт и Церемония Награждения одной из престижных премий в популярной музыке в странах Балтии и странах Содружеств (СНГ) — OE VIDEO MUSIC AWARDS. Эдуард Романюта — единственный из украинских певцов, который номинирован на награды сразу в пяти номинациях. Также, на Гала-Концерте певец обещает порадовать своих поклонников и всех зрителей своим выступлением.



Приближается третья церемония вручения наград OE VIDEO MUSIC AWARDS. Самое значительное событие в мире популярной музыки в этом году состоится 27 апреля во Дворце спорта в городе Киеве. Среди номинантов и участников Гала-Концерта — кумиры миллионов из Латвии, России, Украины, Молдовы и других стран.



Вот уже третий год телеканал ОЕ раздает награды самым успешным и многообещающим артистам стран Балтии и Содружества. Основной целью OE VIDEO MUSIC AWARDS является “поддержка современных артистов, открытие новых талантов, продвижение исполнителей”. В этом году исполнители борются за первенство в двенадцати номинациях, среди которых “Видео года”, “Лучшая песня года”, “Лучшая группа года” и другие.



Эдуард Романюта представлен на OE VIDEO MUSIC AWARDS в пяти категориях: “Лучшее видео года” (видеоклип на песню “Invincible” режиссера Кадима Тарасова), “Лучшая песня на иностранном языке” (“I’llNeverLetYouGo”), “BestMalePerformance” (“Invincible”), “Лучшая песня года” (“I’llNeverLetYouGo”) и “Лучший музыкальный проект года” (“Invincible” и “I’llNeverLetYouGo”). Он единственный из украинских певцов, кто соревнуется сразу в пяти самых почетных номинациях с такими признанными акулами шоу-бизнеса как Сергей Лазарев и Дима Билан.



Выбор победителей полностью предоставлен зрителям. Голосование проводится в два этапа: в первом этапе, который длится до 12 апреля, зрители могут выбрать 5 из 10 номинантов, во втором — проголосовать только за одну кандидатуру из пяти победителей первого этапа. Голосование прекращается за два часа до начала Церемонии Награждения, где и будут объявлены победители.



Эдуард уже во второй раз номинирован на награду. В прошлом году певец был представлен в номинации “Прорыв года” с видео на песню “Берега”.



Вы можете поддержать молодого исполнителя, проголосовав за него на официальном сайте OE VIDEO MUSIC AWARDS:

http://www.oetv.lv/oevma/2012/oevma-2012-oevma2012-oe-video-music-awards-2012.html



Об артисте:



Эдуард Романюта — восходящая звезда украинского шоу-бизнеса. В свои 20 лет он успел стать обладателем около двух десятков всеукраинских и международных песенных наград. Певец трижды был финалистом национальных отборов на Евровидение, в последнем из них занял почетное третье место. Песни Эдуарда попадают в ротацию самых популярных молодежных радиостанций Европы и уверенно продвигаются на верхние позиции в чартах. Еще одно доказательство возрастающей популярности артиста — пять номинаций в одной из самых престижныхнаград в мире популярной музыки — OE VIDEO MUSIC AWARDS!



Официальный сайт Эдуарда Романюты — http://www.eduardromanyuta.com/