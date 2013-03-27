В назначении выборов в Киеве не заинтересованы ни власть, ни оппозиция - Доний

Киев. 27 марта. УНИАН. В скорейшем назначении выборов Киевского городского председателя и Киевсовета не заинтересованы ни власть, ни оппозиционные силы.

Об этом заявил сегодня во время круглого стола в УНИАН народный депутат Олесь Доний (внефракционный).

"Партия регионов не заинтересована в выборах в Киеве, потому что Киев - это оппозиционный город по отношению к Януковичу. К сожалению, аналогично не заинтересованы, хотя и не подают вида, оппозиционные силы. Здесь корпоративные интересы берут верх над политическими", - сказал депутат.

Он объяснил, что Партия регионов не хочет назначать выборы в столице, чтобы не дать оппозиции возможности получить власть в Киеве. В свою очередь, как отметил О.Доний, оппозиция не хочет проведения выборов в Киеве из-за "меркантильных интересов".

Так, по словам О.Дония, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, по данным социологов, имеет наибольший рейтинг среди оппозиционных кандидатов на пост Президента Украины, и выборы в Киеве ему уже просто не интересны.

Как сказал О.Доний, для председателя фракции “Батькивщина” в парламенте Арсения Яценюка наоборот, выгодно выдвинуть на выборах мэра кандидатуру В.Кличко, чтобы избавиться от конкурента на президентское кресло, который погрязнет в столичных проблемах.

О.Доний считает, что для парламентской оппозиции неудобства заключаются еще и в том, что если В.Кличко не пойдет на выборы мэра Киева, то любой другой кандидат, который станет столичным городским председателем от оппозиции, может также принять участие в президентской избирательной кампании.

"Таким образом, делается вид, что оппозиция - за выборы, но реально она не борется за них", - отметил О.Доний.

В свою очередь, председатель правления всеукраинской общественной организации "Новая формация" Вячеслав Кредисов выразил возмущение, что киевляне должны голосовать за объединенного кандидата в мэры столицы от оппозиции и не имеют права сами выбрать, кто среди оппозиционных кандидатов больше всего им нравится.

По его мнению, стоило бы провести праймериз на выдвижение оппозиционного кандидата в мэры Киева.

"Нужно поднимать гражданское общество, нужно показывать, кто является авторитетным человеком, начиная с района. Когда его знают, когда знают, что он говорит, когда знают, как он выступает, как он действует - это ответственно. Когда же человек спрятался за какой-то стяг: или «УДАР», или «Батькивщина», или Партия регионов, - он никто", - подчеркнул В.Кредисов и добавил, что киевлянам нужны Киевсовет и мэр города - не политики, которые прячутся за политическими брендами, а известные среди жителей столицы общественные активисты.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Верховная Рада приняла за основу проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя”. Документом предусмотрено назначить очередные выборы депутатов Киевсовета и мэра столицы на 2 июня 2013 года. Также депутаты решили сократить вдвое срок подготовки проекта постановления ко второму чтению.

В то же время 48 членов фракции Партии регионов обратились в Конституционный суд по поводу сроков проведения выборов в Киеве. Лидер фракции ПР Александр Ефремов отметил, что юристы неоднозначно толкуют норму закона о сроках проведения местных выборов, и единственная инстанция, которая может ответить на данный вопрос, это Конституционный суд.

По информации А.Яценюка, КС получил от власти указание перенести выборы в Киеве на 2015 год.

Между тем, срок полномочий депутатов Киевсовета, избранных на внеочередных выборах в 2008 году, заканчивается в конце мая этого года, и оппозиция настаивает на назначении выборов в Киеве на 2 июня 2013 года.

Мэр столицы Леонид Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнюю неделю октября 2015 года.