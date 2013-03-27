Доний и Бригинец заявляют, что перенесение выборов в Киеве на 2015 год может причинить вред избирательной системе Украины

Киев. 27 марта. УНИАН. Если Конституционный суд Украины признает, что выборы в Киеве должны проводиться в 2015 году, то избирательная система страны может стать заложником политических сил, находящихся у власти.

Об этом заявил сегодня во время круглого стола в УНИАН народный депутат Олесь Доний (внефракционный).

"Разрабатывается схема отбирания не только права выбора у киевлян. Если это будет осуществлено, то аналогично будет поставлен крест вообще на выборах в Украине", - отметил О.Доний.

По его словам, для того, чтобы оппозиция в парламенте не имела повода для блокирования трибуны Верховной Рады, власть передала механизм назначения выборов в столице Конституционному суду. Политик отметил, что это довольно опасный для страны прецедент, потому что власть может применить практику передачи механизма назначения выборов Конституционному суду и при определении даты выборов других уровней.

"Уникальность решения по Киевсовету может заключаться в том, что впервые в истории Украины избранный на 5 лет орган может продолжить свои полномочия до 8 лет. Это беспрецедентный антиконституционный подход, но его достоверность есть", - подчеркнул присутствующий на мероприятии народный депутат из фракции "Батькивщина" Александр Бригинец.

Как подчеркнул депутат, если КС примет решение о перенесении выборов в Киеве, то возникают риски перенесения даже президентских выборов. "Если выборы Президента не состоятся или не будут назначены, то Президент может руководить страной до момента избрания нового, то есть вечно", - отметил А.Бригинец.

О.Доний также выразил беспокойство тем, что при реализации механизма перенесения выборов в Киеве через Конституционный суд, власть может применить КС и для имплементации результатов решений референдума. Парламентарий объяснил, что через проведение референдума на популярные среди населения темы уменьшения количества народных депутатов и снятия депутатской неприкосновенности и имплементации его результатов через КС, власть может уменьшить влияние парламента на принятие решений в стране.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Верховная Рада приняла за основу проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы”. Документом предусмотрено назначить очередные выборы депутатов Киевсовета и мэра столицы на 2 июня 2013 года. Также депутаты решили сократить вдвое срок подготовки проекта постановления ко второму чтению проекта.

В то же время 48 членов фракции Партии регионов обратились в Конституционный суд по поводу сроков проведения выборов в Киеве.

Лидер фракции ПР Александр Ефремов отметил, что юристы неоднозначно толкуют норму закона о сроках проведения местных выборов, и единственная инстанция, которая может ответить на данный вопрос, это Конституционный суд.

По информации лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка, КС получил от власти указание перенести выборы в Киеве на 2015 год.

Между тем срок полномочий депутатов Киевсовета, избранных на внеочередных выборах в 2008-ом, истекает в конце мая этого года, и оппозиция настаивает на назначении выборов в Киеве на 2 июня 2013 года.

Мер столицы Леонид Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнюю неделю октября 2015-го.