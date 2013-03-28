Для проведения успешной акции протеста необходимы усилия 3-10 человек - исследование

Киев. 28 марта. УНИАН. Для проведения успешной акции протеста и достижения ее цели необходимо объединить усилия 3-10 человек.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал председатель ВМОО "Союз молодых политологов Украины", автор проекта "10 успешных историй протестов в Украине" Андрей Еременко.

«Во всех протестах ядро – 3-10 человек. То есть, 3-10 человек, между собой договорившись и взявшись за работу, могут одолеть практически любую проблему. Этого достаточно», - подчеркнул он, ссылаясь на данные соответствующего исследования.

По словам А.Еременко, успеха достигают акции протеста, участники которых с самого начала настраиваются на продолжительную и плодотворную работу. В то же время, неуспех рассмотренных во время исследования акций А.Еременко объясняет тем, что их участники или не имели реального желания, или терпения довести дело до конца.

«Если нашу власть, теперешнюю или предыдущую, очень хорошо взять за горло, то она сразу становится белой и пушистой, начинает идти на уступки, начинает работать. Главное - знать, где то слабое место, за которое нужно взять», - сказал А.Еременко и добавил, что, в частности, одни органы власти боятся информационной огласки, другие – проверок, вреда финансовым или должностным интересам.

Таким образом, отметил А.Еременко, все акции протеста успешны там, где их участники нашли необходимую «болевую точку».

Он сообщил, что в рамках проекта были отсняты видеоролики о 10 успешных акциях протеста в Украине, которые будут опубликованы, в частности, на веб-сайте организации.

По словам А.Еременко, для проекта была отобрана акция, связанная с закрытием мусорной свалки в Василькове Киевской области, проекты «Пьяний за рулем – убийца», «Дарт Вейдер против дерибана одесской земли», защита парка «Знесіння» во Львове, харьковского кинотеатра «Боммер», акцию на увеличение объемов государственных средств для лечения онкобольных детей, троекратное прекращение незаконного строительства в столичной Никольской Слободке, срыв принятия Трудового кодекса, протесты против законопроекта № 2450 о мирных собраниях и недопущении введения платных услуг в вузах.

«Мы объединили локальные проекты, которые четыре человека делали, и локальные, всеукраинские», - добавил автор проекта.

В то же время, по словам члена секретариата всеукраинской инициативы "За мирный протест!", соавтора проекта Александры Ломти, проект ставил цель презентовать общественности истории успешных протестов для понимания того, с помощью каких именно действий можно достичь поставленной цели.

«С помощью тех роликов, которые мы отсняли, мы хотим увеличивать количество успешных протестов», - сообщила она.

В свою очередь, правозащитник, председатель ВОО "Институт Республика", эксперт всеукраинской инициативы "За мирный протест!" Владимир Чемерис сказал, что украинцам крайне нужно иметь право на протест. «Всегда гражданское общество хочет, чтобы право на мирные собрания, протест у граждан было, а власть – любая, или помаранчевая, или бело-синяя, или любого иного цвета, - хочет, чтобы этого права граждане не имели, потому что это право грозит самой власти», - сказал он.