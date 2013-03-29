Организаторы "Олимпиады боевых искусств" заявляют об отказе книги рекордов Гиннеса регистрировать их рекорд

Киев. 29 марта. УНИАН. Организаторы IV "Олимпиады боевых искусств" заявляют об отказе представителей Книги рекордов Гиннеса (Guinness World records book) регистрировать мероприятие как самый большой по количеству участников турнир боевых искусств в мире.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Международного союза боевых искусств, владелец "Олимпиады боевых искусств" Геннадий Чмиленко.

По его словам, IV "Олимпиада боевых искусств", которая состоялась в Киеве 23 марта, стала самым большим в мире турниром, зафиксированым немецкой Мировой книгой рекордов, а также Книгой рекордов Украины. Г.Чмиленко сообщил, что в мероприятии приняли участие 1867 спортсменов из 24 стран мира, которые выступали в более чем 10 разных видах боевых искусств.

Он рассказал, что организаторы более 5 месяцев вели переговоры с представителями Книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать рекорд в этой организации, и согласились взять все расходы по регистрации на себя. Однако, как отметил Г.Чмиленко, прибыв в Украину, представители Книги рекордов Гиннеса сообщили, что рекорд будет зафиксирован лишь в том случае, если в турнире примут участие более 1500 мужчин без учета женщин.

"Полный отчет переписки с Книгой рекордов Гиннеса и то, что они посылали по почте - там нигде не указано, что женщины не учитываются в рекорде", - отметил владелец "Олимпиады боевых искусств".

Кроме того, Г.Чмиленко констатировал, что, по предварительным заявкам, в мероприятии должны были принять участие 2100 участников, однако из-за интенсивного снегопада 22-23 марта многие люди не смогли приехать. Он отметил, что в истории Книги рекордов Гиннеса были случаи, когда рекорды фиксировали и при не полном количестве заявленных участников, если были выявлены форс-мажорные обстоятельства.

"Правильно, по-видимому, было бы подать в суд, потому что это однозначно был форс-мажор", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в связи с осложнением погодных условий (интенсивный снегопад, метель, заносы) в Киеве была объявлена чрезвычайная ситуация. По данным КГГА, в течение суток в Киеве выпало 50 мм осадков (при месячной норме 47 мм).