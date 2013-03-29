Международная конференция «Память жива!» открылась в Киеве

Мероприятие, посвященное проблемам поиска и увековечения памяти погибших и сохранению исторической памяти о событиях Второй мировой войны, пройдет с 29 по 31 марта 2013 года. Конференция собрала исследователей из Украины, России и Беларуси, а также представителей государственных органов, экспертов и ученых, занимающихся вопросами исследовательской и поисково-мемориальной работы. Накануне 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-летию Великой Победы они обсудят в Киеве ряд проблем, актуальных для поисково-мемориальной работы не только в Украине, но и на территории всех республик бывшего СССР.

В частности, речь пойдет о методах подсчета безвозвратных потерь военнослужащих в ходе боев и в послевоенный период, об ошибочности официальной методики и занижение численности людских потерь в послевоенных исследованиях, о возможности электронных баз данных в установлении судеб бойцов, погибших и пропавших без вести в годы войны. Также будут обсуждены проблемы правовых основ поисковой деятельности на территории Украины, в частности - разработку и принятие профильного Закона Украины о поисковую деятельность.

«В Украине давно не происходило мероприятия подобного масштаба, и мы рады, что коллеги пригласили нас присоединиться к работе конференции, - отметил во время рабочей части конференции второй секретарь Брестского городского комитета Общественного объединения« Белорусский республиканский союз молодежи» Петр Пицко. - Наши страны имеют общую историю, а, следовательно - сохранение памяти о ней также должна стать нашим общим делом. Именно для этого мы собрались в Киеве Убежден, что все, кто присоединится к работе конференции, могут считать себя участниками зарождения нового этапа развития поискового движения трех стран - Украины, Беларуси и России ».

Выступление Вероники Выборновой, эксперта по взаимодействию с Международной службой розыска Международного Комитета Красного Креста в РФ, Украине, Беларусии, Молдове

«Такое внимание правительства Украины к проблемам поиска и увековечения памяти погибших во время Великой отечественной войны заслуживает уважения и должна быть поддержана другими государствами постсоветского пространства, - убежден председатель общественной молодежной организации« Объединение «Отечество» Республики Татарстан, руководитель Всероссийского информационно- поискового центра «Отечество» Александр Коноплев. - Мы охотно согласились на приглашение украинских коллег принять участие в этой конференции, и надеемся на обстоятельный диалог участников и дальнейшее сотрудничество ».

Кроме поисковиков и экспертов Украины, России и Беларуси, участие в конференции принимают представители Госархива Украины, Министерства культуры, региональных органов охраны историко-культурного наследия, Украинского института национальной памяти, Международной службы розыска и Международного комитета Красного креста.

Слева направо: Александр Коноплев , председатель совета региональной общественной молодёжной организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан, руководитель Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество», Ярослав Жилкин - глава правления ВОО "Союз "Нродная память", ответственній секретарь государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войні и политических репрессия при КМУ, Владимир Дорофеев - первый зам. главы правления ВОО "Союз "Народная память".

«Инициатором проведения конференции выступило Всеукраинское объединение поисковых организаций« Союз «Народная память». Наше предложение поддержало Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ как рабочий аппарат Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий, - отметил лидер украинских исследователей Ярослав Жилкин. - Для нас очень важно, что Правительство Украины в последние два года уделяет большое внимание вопросам поиска и увековечения памяти погибших во время войн и репрессий. Мы наладили сотрудничество между общественными поисковыми организациями и государственными органами, теперь выходим на международный уровень. В частности, на конференции будем обсуждать с коллегами из стран постсоветского пространства вопрос межгосударственного сотрудничества в области поисково-мемориальной работы ».

Приглашаем журналистов посетить пленарную часть конференции с участием Вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, председателя Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при КМУ Геннадия Темник, ответственного секретаря комиссии, председателя правления ВОО «Союз« Народная память »Ярослава Жилкина и других участников Конференции. Начало - 30 марта в 10.00 в конференц-зале Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины (ул. Б. Житомирская, 9, 4-й этаж). Регистрация представителей СМИ будет проводиться с 9.20 до 9.50.

ВНИМАНИЕ! Предварительная аккредитация по тел.: +38-067-249-70-43.

Организаторы конференции - Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при КМУ, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины как рабочий аппарат Комиссии, и ВОО «Союз« Народная память ». Мероприятие состоится при поддержке благотворительного фонда «Родина-мать». Генеральный информационный партнер Конференции – Информационное агентство «Интерфакс-Украина».