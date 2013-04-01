Атомная энергетика и ядерная физика: в Южноукраиске состоялся финал Всеукраинского конкурса рефератов

Энергодарская школьница Анастасия Ясинская стала победителем традиционного Всеукраинского открытого конкурса рефератов «Атомная энергетика и общество», финальный этап которого проходил с 25 по 28 марта в городе-спутнике Южно-Украинской атомной электростанции. На четыре дня Южноукраинск стал центром творчества и обмена опытом талантливой молодежи из разных уголков Украины.

Конкурс рефератов по атомной энергетике и ядерной физике среди учащихся старших классов Украины и России проводится уже в 15-ый раз. Его организаторами выступают Украинское ядерное общество (УкрЯО) и Национальная атомная энергетическая компания «Энергоатом» при участии российского ОАО «ТВЭЛ», Одесского национального политехнического университета (ОНПУ) и Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» (НТУУ «КПИ»). Его цель – углубление знаний школьников об атомной энергетике и ядерной физике, формирование объективного отношения старшеклассников к атомной энергетике и ее популяризация. И, по мнению исполнительного секретаря, вице-президента УкрЯО по науке Сергея Барбашева, она была достигнута уже на первом этапе конкурса. Кроме этого, старшеклассники получили полезный опыт подготовки научных работ и выступлений перед большой аудиторией.

Тематика рефератов была самой разнообразной: ядерная энергетика и экологические проблемы, влияние Хмельницкой АЭС на продукты питания, перспективы модульного гелиевого реактора и использование ториевого топливного цикла, влияние малых доз радиации на организм и др.

Стартовал конкурс в апреле 2012 года. Во втором этапе на рассмотрение авторитетному жюри было подано 82 реферата, в финал прошли только 34. Из-за сложных погодных условий для защиты своих работ в Южноукраинск приехало еще меньше – 20 человек. «Это очень интересные доклады, - отметил во вступительном слове Сергей Барбашев, - жюри с удовольствием их читало. Некоторые по своему уровню и наполнению ничем не уступают работам студентов».

При определении победителя опытная судейская коллегия в составе главного специалиста отдела АЭС Киевского института «Энергопроект» Людмилы Игнатенко, заместителя генерального представителя компании ОАО «ТВЭЛ» в Украине Александра Куринного, первого заместителя исполнительного секретаря УкрЯО Ольги Радовской, заместителя начальника управления образования Южноукраинского городского совета Олега Пузыря и председателя жюри доцента кафедры АЭС ОНПУ Олега Зотеева руководствовалась, прежде всего, актуальностью представленной темы, практическими знаниями в области ядерной физики и атомной энергетики, самостоятельностью мышления, оригинальностью подачи материала, литературным мастерством и грамотностью изложения.

Работа лидера нынешнего конкурса – одиннадцатиклассницы учебно-воспитательного комплекса №5 г.Энергодара Анастасии Ясинской - была посвящена анализу основных источников поступления сульфат-ионов в теплоносители первого контура Запорожской АЭС и методам их устранения. Именно ее актуальность впечатлила жюри и обеспечила автору высшую награду. Второе место выиграл выпускник 2012 года Кузнецовской общеобразовательной школы №4, а сегодня уже студент НТУУ «КПИ», Яков Юсин с интереснейшей работой о перспективах использования ториевого топливного цикла. «Бронзовым» призером стала еще одна энергодарская старшеклассница – ученица многопрофильного лицея Валерия Венгеренко с темой «Является ли Запорожская АЭС значительным источником загрязнения водоемов рекреационной зоны г.Энергодара?»

Жюри решило отметить все доклады, вошедшие в финальную часть конкурса и наградить их авторов грамотами. При этом отдельно были названы еще пять участников, не вошедшие в тройку лидеров. Это Иоанна Даричук («Мониторы как источники ионизирующего излучения», г. Черновцы, гимназия №5), Наталья Солодовникова («Атомная энергетика и общественность», г.Харьков, лицей №107), Вадим Березюк («Содержание радиоактивных веществ и тяжелых металлов в воде поверхностных водоемов в районе ЗАЭС», г.Энергодар, НВК №5) и Антон Василенко («Влияние малых доз радиации на организм», г.Южноукраинск, СОШ №4). Все участники конкурса и учителя-научные руководители рефератов получили памятные призы.

Ценные подарки победителям вручал исполняющий обязанности генерального директора ОП ЮУАЭС Вячеслав Кузнецов. Обращаясь к участникам финального конкурса рефератов, он подчеркнул: «В каждом соревновании есть победители и побежденные. Но сегодня среди вас только победители. Желаю вам на жизненном пути сделать правильный выбор. Тогда будут у вас и новые успехи, и новые достижения».

Информация об ОП ЮУАЭС.

Южно-Украинский энергетический комплекс расположен на юге Украины в Николаевской области. Он включает в себя Южно-Украинскую атомную станцию (три атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт), Александровскую гидростанцию на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и высокоманевренную Ташлыкскую гидроаккумулирующую станцию (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3). Распоряжением Кабинета Министров Украины от 21 ноября 2007 года «Об утверждении проекта завершения строительства Ташлыкской ГАЭС» определен ввод в эксплуатацию шести гидроагрегатов ТГАЭС общей мощностью 900 МВт.

В 1996 году в качестве обособленного подразделения предприятие вошло в состав ГП НАЭК «Энергоатом». По объемам производства Южно-Украинский энергокомплекс обеспечивает потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн человек. За годы существования предприятием произведено свыше 470 млрд кВт·ч электрической энергии.

Отдел работы с общественностью и СМИ

ОП «Южно-Украинская АЭС»

Секретариат Украинского ядерного общества



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