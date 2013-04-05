NIVEA создала новый дезодорант «Защита. АнтиСтресс»

Золотое правило японского менеджмента гласит: «Эффективность организации зависит от того, сумел ли ее руководитель овладеть энергией стресса в себе и подчиненных и превратить ее в энергию успеха». Действительно, стресс давно стал привычным явлением в офисной жизни – таким же, как, например, обеденный перерыв. Правильно ли это?



Стресс: кто больше?



Кто чаще испытывает стрессы – рядовые сотрудники компании или руководители? На этот вопрос сложно дать однозначный ответ. Руководителям приходится решать множество непростых и ответственных задач, а в непредвиденной ситуации заботиться не только о своей деловой репутации, но и добром имени компании, а также о своих подчиненных. С другой стороны – работники среднего звена несут на своих плечах весь груз часто незначительных, но ежедневных стрессов. Поэтому стресс – это явление, с которым может столкнуться, как генеральный директор международной компании, так и офис-менеджер небольшой фирмы.



И вред, и польза



Американцы подсчитали: 20% рабочих издержек и потерь порождены профессиональными неврозами и стрессами. Впечатляет и цифра ущерба от стрессовых факторов: 500 миллионов долларов в год! Не удивительно, что, по данным Института персонала и развития, стресс стал самой распространенной причиной потери работоспособность на долгое время.

А вот небольшой стресс, по мнению специалистов, даже полезен для организма. Он мобилизует наши силы, делает физические и мыслительные действия более эффективными. В умеренных дозах стресс стимулирует развитие творческих способностей и не дает организму "застояться". Простой пример: при возникновении опасной ситуации на дороге, избежать аварии помогает мгновенная реакция, которую обеспечивает стресс. Стресс идет на пользу и в менее экстремальных случаях, например, во время деловых переговоров, когда необходимо быстро вспомнить и использовать информацию.



Бороться будем?



Первооткрыватель стресса, нобелевский лауреат Ганс Селье говорил: «Стресс - это аромат и вкус жизни. Поскольку стресс связан с любой деятельностью, избежать его может лишь тот, кто ничего не делает. Но кому приятна жизнь без дерзаний, без успехов, без ошибок? Поэтому важно научиться не избегать стресса, а находить удовольствие от него». К этому утверждению можно добавить еще один важный в бизнесе аспект – учитесь не выдавать свое волнение и не демонстрировать окружающим, что пребываете в стрессе. В этом поможет… правильный дезодорант.

Как известно, одной из реакций организма на стресс становится обильное потовыделение. По вашей холодной испарине собеседнику не составит труда распознать беспокойство, даже если вам удалось скрыть его другие признаки. Чтобы такого не произошло, эксперты ТМ NIVEA совместно с лидирующим институтом в области исследования стресса создали новый дезодорант «Защита. АнтиСтресс».

Во время работы над его формулой был использован так называемый социальный стресс-тест Триера. Его суть – поместить участников исследования в максимально приближенные к реальной жизни стрессовые условия: публичные выступления, ответственные переговоры, собеседование и пр. Ученые, в свою очередь, анализируют физиологические реакции человека на те или иные «неприятности».

С помощью такого стресс-теста было доказано, что даже при сильном эмоциональном напряжении дезодорант «Защита. АнтиСтресс» сокращает потоотделение на 85% и защищает от неприятного запаха. Поэтому о «холодном поте» можно забыть. Осталось – научиться извлекать из стресса пользу или даже удовольствие, как советовал знаменитый канадский ученый.