Участники международной конференции «Память жива!» предложили создать при Президенте Украины Координационный совет по вопросам увековечения памяти жертв войн и репрессий

20:10, 02 апреля 2013
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В итоговой резолюции конференции, которая прошла в Киеве 29-31 марта, ее участники обратились к Президенту Украины с просьбой взять на контроль вопросы законодательного обеспечения и развития поисково-мемориального движения в Украине, как одного из немногих доступных ныне источников патриотического воспитания народа Украины.


Поисковики вышли с предложением провести в ближайшее время инвентаризацию всех воинских захоронений на территории Украины и внести их в единый государственный Реестр. Делегаты конференции обратились к Премьер-Министру Украины с просьбой внести изменения в Постановление Кабинета Министров «Об утверждении Комплексной программы поиска и упорядочения захоронений жертв войны и политических репрессий», привести требования Программы в соответствие с требованиями действующего законодательства Украины и продлить срок действия внесенных в нее мероприятий.


Что касается международного сотрудничества в рамках стран бывшего СССР, делегаты конференции из Украины, России и Беларуси обратились к Правительствам независимых государств, входивших в состав Советского Союза, с предложением о создании межгосударственного координационного Комитета по вопросам поисково-мемориальной работы. По мнению делегатов конференции, в задачи Комитета будет входить координация поисковой и мемориальной работы на межгосударственном уровне. Это должно сделать работу по увековечению памяти погибших в годы войн и репрессий более эффективной и результативной и улучшить дружеские взаимоотношения между народами наших стран.


Поисковики Украины, России и Беларуси считают также необходимым создание международной электронной базы жертв войн и политических репрессий в масштабах стран, входивших в бывший Советский Союз. По их мнению, наиболее рациональным было бы создание такой базы на основе существующей ОБД «Мемориал», чтобы все данные о судьбах погибших и пропавших без вести граждан бывшего СССР, установленные поисковиками ныне независимых государств, попадали в единый информационный центр и были в равной степени доступны гражданам всех этих стран. Это позволит большему количеству людей узнать о судьбах своих погибших или пропавших родственников, которых они разыскивают вот уже почти 70 лет.


Участники конференции поддержали инициативу Вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула о создании к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне мемориального комплекса «Колокол Победы», изготовленного из металла, собранного поисковиками на полях сражений. Его планируется установить на границе трёх государств  - Украины, России и Беларуси.
Итоговая резолюция конференции была направлена главам правительств стран, входивших в состав бывшего Советского Союза, а также Президенту Украины и главе Верховной Рады.


«Мы надеемся, что наше обращение будет услышано и воспринято теми, кому оно адресовано. Оптимизм в нас вселяет тот факт, что в Украине в последние три года значительно возросла помощь государства общественным поисковым организациям, отметил глава правления ВОО «Союз «Народная память» Ярослав Жилкин. - Нам удалось наладить эффективное сотрудничество с государственными органами, отвечающими за поисково-мемориальную работу в стране.  Что касается международного взаимодействия в этой сфере – мы считаем, что объединение усилий – это самый правильный и эффективный путь. Наши страны объединяет общая история, общая трагедия многомиллионных потерь и общая радость и величие Победы, 70-летие которой мы будем отмечать через два года. Наша задача - сделать все возможное для того, чтобы вернуть из забвения как можно больше погибших, отдавших жизни за Родину. Совместными усилиями выполнить эту задачу будет намного проще».

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