Депутаты ВР VII созыва занимаются латанием дыр, а не комплексным решением проблем ЖКХ — исследование

Киев. 3 апреля. УНИАН. Депутаты Верховной Рады Украины седьмого созыва занимаются латанием дыр, а не комплексным решением проблем в жилищно-коммунальной сфере, что приводит к торможению реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Такие результаты исследования законопроектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Кто и куда ведет жилищно-коммунальную политику Украины» озвучили представители гражданской сети ОПОРА на пресс-конференции в УНИАН.

Координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко отметила, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства действуют два основных документа, определяющих направления реформирования, - это Общегосударственная программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы и Программа экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» (которая ежегодно конкретизируется Национальными планами действий по ее внедрению).

По словам Т.Бойко, результаты исследования говорят о том, что выполнение обеих программ тормозится.

«В целом, к сожалению, мы не наблюдаем такой тенденции, что жилищно-коммунальная политика движется в сторону реформы. Куда-то она движется, происходят какие-то точечные изменения, но, на наш взгляд, латанием дыр не поможешь огромной проблеме, которая накапливалась годами», - сказала она.

По ее словам, особой популярностью у депутатов пользовались законопроекты, предлагающие введение различных мораториев на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, введение пени и изъятие жилья за долги по платежам за ЖКУ.

«Если мы проанализируем портрет должника жилищно-коммунальных услуг, то это далеко не бедные бабушки. Скорее всего, это люди со средним или выше среднего уровнем дохода, которые специально не платят за жилищно-коммунальные услуги, потому что считают, что они могут себе позволить этого не делать», - добавила координатор жилищно-коммунальных программ ОПОРЫ.

Она уточнила, что часть законопроектов была посвящена вопросам компенсации разницы в тарифах.

«Ищутся какие-то механизмы, каким образом снизить рост тарифов. Но если говорить о комплексном подходе, то, наверное, мы больше должны думать о том, как внедрить энергосберегающие мероприятия, внедрить учет ресурсов на всех этапах — как на уровне дома, так и на уровне предприятий», - считает Т. Бойко.

Вместе с тем, меньше всего внимания депутаты уделили законопроектам в сфере энергоэффективности — за созыв таких было только три.

Т. Бойко также отметила, что большинство законопроектов, внесенных на протяжении VII созыва Верховной Рады, касаются действующей системы и не предусматривают комплексных изменений в решении жилищной проблемы.

Региональный координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА Руслана Величко сообщила, что с начала VII созыва Верховной Рады по 22 февраля 2013 года депутаты внесли 73 законопроекта и проекта постановлений, которые касались градостроительства (25 проектов), тарифов на ЖКУ (21), жилья (9), строительства (8), земли (3), аренды и концессии (2).

Наиболее активным автором были Спиридон Килинкаров (КПУ), возглавляющий профильный комитет, и внефракционный Сергей Мищенко (по 8 законопроектов), 5 законопроектов внес Владимир Яворивский (БЮТ).

Р.Величко отметила, что в VII созыве активно продолжилась практика внесения в авторы законопроектов лидеров фракций.

Согласно исследованию, наиболее активно вносили законопроекты в сфере ЖКХ Партия регионов (20 документов) и БЮТ (16 законопроектов). Внефракционные депутаты внесли 12 законопроектов, КПУ — 10, Кабмин — 7 законопроектов и 3 проекта постановлений, «Свобода» - 4 документа, «УДАР» - 3 законопроекта.

Справка УНИАН. Исследование законопроектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Кто и куда ведет жилищно-коммунальную политику Украины» провела гражданская сеть ОПОРА с начала работы Верховной Рады VII созыва, 12 декабря 2012 года по 22 февраля 2013 года.