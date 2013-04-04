Бывшие сотрудники ГУР МО Украины призывают Президента и генпрокурора восстановить в должностях офицеров, уволенных после Помаранчевой революции

Киев. 4 апреля. УНИАН. Бывшие сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины призывают Президента и генерального прокурора восстановить в должностях офицеров, незаконно уволенных из рядов ГУР ВСУ и МВД после Помаранчевой революции, и привлечь к ответственности виновных в этом лиц.

С соответствующим заявлением на пресс-конференции в УНИАН выступили бывшие сотрудники ГУР, полковники Виктор Баладинский и Петр Недзельский.

По словам П.Недзельского, он был уволен с должности и привлечен к уголовной ответственности за разглашение информации, которая якобы представляла государственную тайну и касалась пребывания экс-премьер-министров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко в конце 90-х годов в Германии.

Как сказал П.Недзельский, эту информацию он "к сведению" в служебном порядке доложил лишь своему руководству, но через семь лет она была использована против него самого как обвинение в шпионаже.

Петр Недзельский требует восстановления на службе. Свое обращение он направил на имя Президента Украины Виктора Януковича, а также в Генеральную прокуратуру

В свою очередь, В.Баладинский сообщил, что в ноябре 2004 года отдельные представители оппозиции "проводили тайные переговоры с руководством ГУР, чтобы осуществить государственный переворот".

"Мы требуем от Генеральной прокуратуры дать правовую оценку действиям лиц, которые могли спровоцировать кровопролитие и втягивание Вооруженных сил во внутриполитическое противостояние, а также требуем восстановления на службе тех офицеров, которые были вынуждены уволиться", - сказал В.Баладинский.

Участники пресс-конференции заявили также о создании общественной организации офицеров разведки, МВД и вооруженных сил. «В Украине сложилась порочная практика использования спецслужб и армии в своих политических, эгоистических целях. Этого допускать нельзя», - считает Виктор Баладинский. По его словам, после прихода к власти Виктора Ющенко, несколько сотен офицеров были вынуждены уволиться из спецслужб и вооруженных сил . Кто-то оставил службу из-за интриг, кого-то просто выгнали.