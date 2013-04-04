Председатель профильного комитета ВР надеется на принятие в ближайшее время закона о мирных собраниях в новой редакции

Киев. 4 апреля. УНИАН. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Валерий Пацкан («УДАР») надеется на принятие в ближайшее время закона о мирных собраниях в новой редакции.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Политическая смерть законопроекта 2450 или история успешного общественного сопротивления».

«Нам осталось доработать некоторые детали. Я думаю, что мы придем к определенному согласию и будем готовы представить этот законопроект в ближайшее время. В идеале - чтобы он был представлен на этой сессии и был зарегистрирован в первом чтении», - сказал В.Пацкан.

По его словам, комитет единогласно принял решение, что предыдущий законопроект о мирных собраниях не имеет права на жизнь. «Мы считаем, что сегодня обществу нужен такой закон, но не в нынешнем формате и в такой интерпретации, как сейчас», - прибавил депутат.

В.Пацкан сообщил, что налажено сотрудничество с общественными организациями по разработке нового законопроекта.

«Мы учтем все наработки, которые были в двух предыдущих законопроектах, вместе с рекомендациями Венецианской комиссии, доработаем и подадим его в новой редакции», - сказал В.Пацкан. По словам депутата, на сегодняшний день сформирована рабочая группа по разработке этого законопроекта, которая состоит на 60% из представителей общественных организаций.

«Мы должны так просчитать все детали законопроекта, чтобы он прошел через эту Верховную Раду. Если мы до 2015 года не будем иметь четких правил игры, то власть может сделать все что угодно», - сказал В.Пацкан.

Правозащитник, эксперт всеукраинской инициативы «За мирный протест!» Михаил Каменев заметил, что ключевой позицией законопроекта о мирных собраниях является то, что им не могут быть установлены никакие сроки по уведомлению властей о проведении мирных собраний.

«Сейчас мы склоняемся к тому, чтобы вычеркнуть все лишнее из законопроекта о мирных собраниях. Главнее всего - не вписывать никаких сроков, даже не давать возможности вписать туда сроки «уведомления о мирных собраниях», - сказал он.

По словам М.Каменева, при подготовке законопроекта необходимо «отсечь все проблемные моменты из тех наработок, которые были», и оставить только те пункты, которые реально решат проблему. «Необходимо разработать такой текст, в котором не будет моментов, которые при голосовании могут поставить поправку на подтверждение и уничтожить все идеи», - прибавил он.

«Мы за хороший закон, но только если мы услышим от оппозиции действительно гарантии того, что он не будет деформирован в Верховной Раде. Если мы таких гарантий не услышим, конечно, мы будем выходить на протесты и против другого закона», - сказала представительница гражданского движения «Відсіч» Екатерина Чепура.

Правозащитник, эксперт всеукраинской инициативы «За мирный протест!» Михаил Лебедь сообщил, что за последние 13 лет было 11 законопроектов на тему свободы мирных собраний.

Он считает, что после разработки новой редакции законопроекта необходимо очень хорошо следить, чтобы «нас не бросило большинство в парламенте» при его принятии.

По словам правозащитника, председателя правления Института «Республика», эксперта всеукраинской инициативы «За мирный протест!» Владимира Чемериса, 118 общественных организаций объединились в инициативу «За мирный протест!». «Свобода собраний - это базовое право. Если мы будем иметь это право, то мы будем иметь право на кампании по защите результатов выборов и другие», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, проектом Закона «О порядке организации и проведения мирных мероприятий» (№ 2450), который был подготовлен к повторному второму чтению парламентом предыдущего созыва, предлагалось обязать организатора мирных собраний в письменном виде уведомлять органы власти о проведении мероприятия не позднее чем за два рабочих дня до его начала.