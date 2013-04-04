74% украинцев поддерживают введение запрета на курение в кафе и ресторанах – опрос

Киев. 4 апреля. УНИАН. 74% украинцев поддерживают введение запрета на курение в кафе и ресторанах.

Об этом сообщили участники пресс-конференции в УНИАН, в ходе которой были представлены результаты общенационального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. В целом в феврале КМИС опросил 2032 респондента.

По данным исследования, 74% респондентов (54% курильщиков и 83% некурящих) считали, что в кафе и ресторанах должен действовать запрет на курение.

По словам кандидата медицинских наук, доцента Школы здравоохранения НаУКМА Татьяны Андреевой, с 2010 года уровень поддержки этой инициативы стабильный. Ссылаясь на данные опросы, она отметила, что в Украине, после введения в действие запрета на курение в общественных местах, уменьшились количество людей, которые подвергались влиянию табачного дыма в ресторанах.

“И даже среди курильщиков почти половина поддерживает такой запрет. Изменилась ситуация с запретом курения на стадионах. Ее поддерживает свыше 80% населения. Свыше 90% респондентов поддерживают запрещение курения в автомобилях, где находятся дети... Чаще всего люди подвергаются влиянию табачного дыма в местах проживания. Но постепенно уменьшается количество людей, в жилище которых разрешается курить”, - сказала Т.Андреева.

Кроме того, она отметила изменение ситуации с курением на рабочих местах: по результатам опроса, после введения новых изменений в законодательстве, эксперты констатируют уменьшение количества людей, которые подвергаются влиянию табачного дыма на своих рабочих местах.

Как отметил руководитель отдела по контролю над табаком Института стратегических исследований Минздрава Украины Константин Красовский, в кафе и ресторанах преимущественно выполняют закон о запрете курения. В целом было проверено 600 заведений, и в 60 выявлены факты курения.

“Наш мониторинг засвидетельствовал, в 93% баров и ресторанов Украины соблюдают закон о запрете курения. Остальные 7% - элитные, VIP-уровня - не выполняют данные нормы закона”, - сказал К.Красовский.

Ссылаясь на данные Госстата, эксперт опроверг предположение о вероятных финансовых убытках ресторанов из-за установления запрета на курение.

“Мы промониторили данные за декабрь, январь, февраль - показатели для ресторанов и баров лучше, чем для экономики Украины в целом. Таким образом запрещение курения помогло ресторанам и барам Украины заработать дополнительные деньги, увеличить занятость... Больше людей начали ходить в рестораны, потому что 78% населения Украины — не курят”, - подчеркнул К.Красовский.

Участники пресс-конференции также подчеркивали, что две трети персонала ресторанов и баров составляют женщины. Благодаря закону они теперь защищены от негативного влияния табачного дыма и работают в безопасных для здоровья условиях.

Присутствующая на пресс-конференции официантка одного из донецких ресторанов Алена Чукшис отметила, что работники кафе и ресторанов работают теперь в безопасных условиях.

“Для меня это очень важно, потому что я хочу родить здоровых детей... Работникам ресторанов стало легче дышать, не воняет одежда и волосы. Я благодарю законодателей и посетителей за чистый воздух и уважение к нашему праву на здоровье”, - сказала А.Чукшис.

Как сообщал УНИАН, закон о запрете курения в заведениях общественного питания вступил в силу 16 декабря 2012 года.

Также запрещается, кроме специально отведенных для этого мест, курение табачных изделий в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц общежитий; в аэропортах и на вокзалах.

Владелец, уполномоченные им лица или арендаторы соответствующих сооружений или отдельных помещений обязаны оборудовать специальные места для курения, суммарная площадь которых не должна превышать 10% общей площади соответствующего сооружения или помещения.

Штраф для владельцев заведений, в случае нарушения запрещения курения, составляет от 1 до 10 тыс. грн.