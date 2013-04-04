Ляшко требует отставки Богатыревой из-за злоупотреблений врачей при выписывании пациентам медпрепаратов

Киев. 4 апреля. УНИАН. Народный депутат, лидер Радикальной парии Олег Ляшко требует отставки министра здравоохранения Раисы Богатыревой в связи с тем, что она несет персональную ответственность за злоупотребления врачей при выписывании пациентам медицинских препаратов.

Об этом О.Ляшко заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Проблема заключается в том, что пациентов убивают, вынуждая их покупать ненужные препараты, или нужные, но в большом количестве, чтобы больше продать и на этом нажиться. Таким образом, понятно, организм человека уничтожается. Я по этому поводу обратился с обращением по результатам расследования (злоупотреблений врачей - УНИАН)”, - сказал О.Ляшко.

Он отметил, что обратился по этому поводу к председателю Антимонопольного комитета и в Министерство здравоохранения.

“Поскольку транснациональные корпорации убивают граждан Украины таким образом, а власть бездействует, то, по моему убеждению, министр здравоохранения Раиса Богатырева несет персональную ответственность за то, что происходит в этой сфере. И именно поэтому Радикальная партия требует отставки Богатыревой”, - отметил О.Ляшко.

Он отметил, что намерен затронуть этот вопрос в Верховной Раде.

Также народный депутат отметил, что врачи не имеют достойных условий труда и зарплаты, а потому необоснованно выписывают больным большее количество медицинских препаратов, чем им необходимо, и по завышенным ценам.

“Обращаются люди с вопросом: есть лекарства, которые стоят 7, 40, 200 и больше тысячи гривень. Фармакологическое действие всех лекарств одинаково, но почему-то предлагают самые дорогие. Вместе с этим есть еще другой вопрос - когда медицинский работник вместо трех лекарств выписывает семь или десять. Наряду с этим врачи почему-то выписывают лекарства на специальных фирменных бланках, где есть определенный штрих-код или нумерация”, - сказал в свою очередь депутат Белоцерковского городского совета Сергей Истомин.