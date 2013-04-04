Ляшко требует отставки Богатыревой из-за злоупотреблений врачей при выписывании пациентам медпрепаратов

Киев. 4 апреля. УНИАН. Народный депутат, лидер Радикальной парии Олег Ляшко требует отставки министра здравоохранения Раисы Богатыревой в связи с тем, что она несет персональную ответственность за злоупотребления врачей при выписывании пациентам медицинских препаратов.

Об этом О.Ляшко заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Проблема заключается в том, что пациентов убивают, вынуждая их покупать ненужные препараты, или нужные, но в большом количестве, чтобы больше продать и на этом нажиться. Таким образом, понятно, организм человека уничтожается. Я по этому поводу обратился с обращением по результатам расследования (злоупотреблений врачей - УНИАН)”, - сказал О.Ляшко.

Он отметил, что обратился по этому поводу к председателю Антимонопольного комитета и в Министерство здравоохранения.

“Поскольку транснациональные корпорации убивают граждан Украины таким образом, а власть бездействует, то, по моему убеждению, министр здравоохранения Раиса Богатырева несет персональную ответственность за то, что происходит в этой сфере. И именно поэтому Радикальная партия требует отставки Богатыревой”, - отметил О.Ляшко.

Он отметил, что намерен затронуть этот вопрос в Верховной Раде.

Также народный депутат отметил, что врачи не имеют достойных условий труда и зарплаты, а потому необоснованно выписывают больным большее количество медицинских препаратов, чем им необходимо, и по завышенным ценам.

“Обращаются люди с вопросом: есть лекарства, которые стоят 7, 40, 200 и больше тысячи гривень. Фармакологическое действие всех лекарств одинаково, но почему-то предлагают самые дорогие. Вместе с этим есть еще другой вопрос - когда медицинский работник вместо трех лекарств выписывает семь или десять. Наряду с этим врачи почему-то выписывают лекарства на специальных фирменных бланках, где есть определенный штрих-код или нумерация”, - сказал в свою очередь депутат Белоцерковского городского совета Сергей Истомин.

С.Истомин подчеркнул, что возглавляемая им организация "Действенная молодежь" провела собственное расследование злоупотреблений врачей при выписывании пациентам медпрепаратов.

"За два месяца акции "Здоровая Украина" (в рамках которой проводилось расследование - УНИАН) я лично провел более 70 встреч с врачами, профессорами, медицинскими представителями, с людьми, которые лечатся, болеют, которые прошли лечение, и сделал вывод: дальше так идти невозможно, ведь мы докатимся до того, что будет уничтожен украинец", - подчеркнул С.Истомин.

По его убеждению, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос, в частности повысить зарплаты медикам, поскольку низкий уровень их материального обеспечения привел к тому, что врачи фактически стали коммерсантами, а не врачами.