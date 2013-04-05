Днепропетровский правозащитник, просивший убежища в России и Беларуси, вернулся в Украину

Киев. 5 апреля. УНИАН. Председатель Днепропетровской областной детской правозащитной организации «Поможем детям» Николай Кожушко, просивший политического убежища в России и Беларуси, вернулся в Украину и заявляет о новых угрозах расправы в свой адрес и возможном аресте в ближайшее время.

Об этом Н.Кожушко сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Сегодня я вернулся из Российской Федерации и из Республики Беларусь в Украину с единственной целью - защитить права свои, а также защитить права членов своей детской организации”, - заявил он.

Правозащитник отметил, что у него смертельная болезнь и он проходит лечебную терапию, однако не может оставить начатое дело по раскрытию коррупционных схем в сфере социального обеспечения детей-сирот.

Как утверждает Н.Кожушко, он вернулся, несмотря на то, что получает сейчас ежедневно угрозы расправы: “О том, что меня повесят в следственном изоляторе, о том, что если я вернусь в Украину, меня ожидает смертельное ДТП и другие виды смерти”.

“Все это происходит на почве того, что в нашу детскую правозащитную организацию обращаются дети из интернатов, семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, - это сироты, оставшиеся без родительской опеки... А у людей, которые в январе совершили покушение на меня, есть одна цель - нажиться финансово на проблеме детей... Сегодня Россия и Беларусь оказали мне первую помощь, но со стороны Украины я не увидел помощи”, - заявил Н.Кожушко.

Он пояснил, что входит в состав комиссии Днепропетровской госадминистрации, которая оказывает практическую помощь семьям, оказавшимся в сложных обстоятельствах, кризисным семьям. По его словам, во время работы в этой комиссии он выявил нарушение прав детей в районах города и отсутствие реагирования власти на это.

Все соответствующие материалы Н.Кожушко имеет на руках и собирается передать в правоохранительные органы.

“Я призываю прокурора Днепропетровской области и генерального прокурора Украины, начальника Службы безопасности, министра МВД и всех других правозащитников объединиться против одного слова - “коррупция”, а также нарушения прав человека, прав детей в Украине. Я считаю, что такие чиновники должны уйти с должностей, а найдутся люди, которые придут и будут помогать детям”, - сказал он.

По словам адвоката и правозащитника Олега Куприенко, эта пресс-конференция является одним из тех инструментов, которые называются публичным сообщением о преступлении, и вся информация, которую собрал Н.Кожушко, будет проработана и по депутатскому обращению народного депутат Олега Ляшко направлена в прокуратуру по месту совершения этих преступлений.

Также Н.Кожушко отметил, что в настоящее время в отношении него в Украине открыто 4 уголовных производства.

“Для того чтобы меня просто остановить и закрыть рот. Возможно, что сегодня или завтра меня арестуют и посадят в следственный изолятор временного содержания”, - продолжил он.

При этом Н.Кожушко публично обратился к прокурору области с просьбой взять дело о покушении на его жизнь под личный контроль, чтобы оно было расследовано, а виновные лица наказаны.

Как сообщал УНИАН, 17 января с.г. Н.Кожушко заявил в своем блоге в сети активистов правозащитного движения, что отказывается от украинского гражданства.

В частности, он сообщил, что это связано с покушением на его жизнь 3 января 2013 г., якобы «по заказу влиятельного депутата Днепропетровского областного совета».

Прокуратура Днепропетровска открыла уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство Н.Кожушко.