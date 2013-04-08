АО «ТАСКОМБАНК» начал продажу банковских металлов в региональных отделениях

С апреля АО «ТАСКОМБАНК» начал продажу банковских металлов в восьми областях Украины, а именно: Запорожской, Донецкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Кировоградской. Теперь клиенты смогут приобрести слитки золота номиналом от 1 грамма до 1 кг в центральном региональном отделении в каждой из перечисленных областей.



Девальвация основных мировых валют и нестабильность на международных рынках побуждает инвесторов искать альтернативные пути для сохранения собственного капитала. Именно рынок драгоценных металлов будет интересен для инвесторов, с целью сохранения капитала и хеджирования рисков в ближайшие годы.



«Рынок демонстрирует значительный рост цены на золото, так за 2011-1012 год цена выросла на 30%. Сегодня цена на золото колеблется в районе 1600 долларов США за унцию. Мы согласны с прогнозами мировых аналитиков, что следует ожидать дальнейший рост цены до 1900-2000 долл. за унцию к 2014 году. Это происходит на фоне повышения спроса со стороны промышленности, частных инвесторов, а также национальных банков основных стран мира, которые за прошлый год провели перераспределение своих золотовалютных резервов, значительно увеличив долю золота», - прокомментировал Андрей Василенко, начальник казначейства АО«ТАСКОМБАНК».



Для украинских частных клиентов инвестиции в драгоценные металлы в виде слитков, или депозитов в драгоценных металлах могут принести доход, и защитить капитал от инфляционных и девальвационных рисков. Важно отметить, что цена драгоценных металлов идет в привязке к доллару США, и это защищает инвестиции от внутренних инфляционных рисков.

В отделениях можно приобрести слитки ведущих мировых аффинажеров, а именно Valcambi (Швейцария), Argor (Швейцария) и Umicоr (Германия). Это штампованные и литые слитки, которые имеют соответствующие международные сертификаты качества. Обратный выкуп банковских металлов у клиентов постоянно осуществляет центральное отделение АО «ТАСКОМБАНК» (г. Киев, ул. С. Петлюры 30). Также выкуп банковских металлов осуществляет национальный банк, другие коммерческие банки, ювелиры. Наиболее ликвидным номиналом является слитки номиналом 100 грамм и выше, слитки номиналом от 1 до 50 грамм станут прекрасным подарком для ваших близких и родных.



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«ТАСКОМБАНК»



• АО «ТАСКОМБАНК» было основано в 1989 году, в 2004 банк присоединился к финансово-промышленной группе «ТАС», с 2011 - занимает лидирующие позиции в 4-й группе банков по классификации НБУ.

• АО «ТАСКОМБАНК» имеет полную лицензию НБУ№ 84 от 25.10.2011 на проведение банковских операций на внутреннем и международном финансовых рынках.

• По состоянию на 01.01.2013 активы банка составляют 2 275,6 млн грн, кредитно-инвестиционный портфель – 1 754,2 млн грн, читая прибыль Банка составила 26,2 млн грн.