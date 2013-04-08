Организаторы оппозиционного митинга в Черкассах требуют наказать лица, пытавшиеся устроить провокацию во время мероприятия

Киев. 8 апреля. УНИАН. Организаторы оппозиционного митинга “Черкасщина! Пришла пора действовать!” в Черкассах 6 апреля требуют привлечь к уголовной ответственности лица, пытавшиеся устроить провокацию во время мероприятия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил пострадавший адвокат, один из организаторов митинга Виктор Смалий.

Он сообщил, что митинг был организован местными организациями оппозиционных партий. На этом митинге В.Смалий должен был следить за соблюдением прав граждан и за тем, чтобы на мероприятии не нарушались законы.

“Неподалеку от нашего митинга были установлены палатки Партии регионов. Я отошел от митинга и увидел, как в этих палатках переодеваются молодые люди спортивного типа. Они сняли куртки и одели майки, на которых было написано “Бей жидов”. А позади была надпись “ВО Свобода” без кавычек. Я сказал, что на митинге готовится провокация”, - сообщил В.Смалий.

Он уточнил, что в палатках было около 40 таких человек, позже они появились на митинге и разбились на четыре группы. Адвокат отметил, что пытался предупредить милицию о возможной провокации, но представители правоохранительных органов не отреагировали на его сообщение.

“Увидев, что я настаивал на прекращении противоправных действий, эти лица начали драку”, - подчеркнул В.Смалий.

Он также отметил, что эти люди “передали ему привет” от одного из представителей власти в Черкасской области.

“Готовился митинг оппозиции, то есть через некоторое время мы должны были начать этот митинг, произошла провокация. Провокация позорная с неприятными надписями на футболках, и хуже всего то, что они позволили, в сущности, криминальное поведение, когда на лицах честных граждан ставятся мокрые печати (кровоподтеки — УНИАН)”, - сказала один из организаторов митинга, народный депутат Леся Оробец.

Она отметила, что провокацию остановили не сотрудники милиции, а “добропорядочные граждане”.

При этом народный депутат отметила, что участники митинга не поддались на провокацию, в частности, не возникла паника или толкотня, люди адекватно среагировали на эту ситуацию.

“При этом милиция стояла, стояла за наши с вами деньги и ничего не делала. Кстати, в этой стране нанято за бюджетные средства 500 тысяч милиционеров, и практически на всех митингах, на которых приходится мне бывать, не только политического, но иногда и просто культурного характера — милиция бездействует. В случае провокации, в случае, когда есть критическая потребность восстановления правопорядка, ничего не происходит”, - отметила Л.Оробец.

Депутат заметила, что события 6 апреля в Черкассах напомнили ей “события другой весны — весны 2004 года в Мукачево (тогда выборы мэра Мукачево сопровождались массовыми беспорядками — УНИАН)”. По ее словам, тогда также проходило много оппозиционных митингов, которые не нравились представителям власти.

При этом Л.Оробец выразила убеждение, что события на митинге в Черкассах не могли происходить без ведома руководства области.

“Областной милицией руководит господин Дерновой, тот же, который в 2004 году отвечал за фальсификации выборов в Мукачево. Следующий очень важный момент - даже итальянские мафиози имеют правило: адвокатов и стоматологов не бьют. Ну на то есть причина: и адвокат, и стоматолог понадобится и тем, и другим. Адвокатов уже начали бить. Вопрос - следующие стоматологи?”, - подчеркнула Л.Оробец.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Черкассах на Театральной площади состоялся митинг-протест объединенной оппозиции под лозунгом "Черкасщина: пришла пора действовать!"

Акция началась с провокации неизвестных молодых людей и драки до крови. На митинг оппозиции на площади собрались около 3 тысяч человек.

В то же время появились молодые ребята в белых футболках с надписями с одной стороны «Свобода», с другой – «Бей жидов». Возмущенные антисемитскими лозунгами, митингующие пытались снять футболки с молодчиков силой, из-за чего состоялась драка до крови. В итоге милиция и оппозиционеры задержали одного из молодчиков в футболке, другие быстро убежали.