За что автомобилисты выбирают топливо Perfekt-92 ?

«Фирменное» топливо от самого крупного оператора восточного региона страны, компании Parallel, давно присутствует на рынке и хорошо себя зарекомендовало. Бензин Perfekt А-92 водители выбирают за сравнительно небольшую цену и при этом довольно высокие качественные характеристики. Тем более, что многие автопроизводители рекомендуют использовать бензин с октановым числом 92 наряду с привычным 95-м. Высокий интерес к этому топливу подтолкнул специалистов Киевского Института Потребительских экспертиз, которые занимаются проверкой качества топлива в Украине, протестировать его. Чтобы выяснить реальные характеристики этого топлива, они провели сравнительный тест на определение мощности, крутящего момента и главное, экономичности, автомобиля Chevrolet Evanda на обычном 92-м бензине украинского производства, и на импортном Perfekt 92, в основе которого лежит белорусский продукт.

Испытания были проведены уникальным в Украине динамометрическим стендом Dynapack, сертифицированный ведущими международными органами. На этом стенде можно модулировать реальные условия движения – начиная от нагрузки на ходовую часть и заканчивая набегающим потоком воздуха, скорость которого изменяется с изменением скорости на спидометре автомобиля. Эксперты замерили крутящий момент на том и другом образце бензина, мощность и с помощью расходомера определили расход топлива и экономичность.

На одном и втором бензине было сделано несколько циклов замеров. Замеры делались в режиме «трассы», т.е. на высшей передаче в диапазоне скоростей от 80 до 100 км/ч. Этот алгоритм позволяет исключить погрешности, обусловленные манерой вождения и отличиями в процессе переключения передач.

Согласно результатам проверки, бензин Perfekt 92 показал увеличение крутящего момента на 3.5 % по сравнению с базовым бензином, мощность двигателя увеличилась на 2.7 %. Что касается экономичности, то и здесь оказалось, что ездить на Perfekt-е выгоднее – на полном баке можно проехать на 49 км больше, т.е. на 6.3 %, а расход топлива в условиях стенда составил 8,4 л/100 км. на отечественном бензине и 7,9 л/100 км. на Perfekt 92.

Также стоит отметить, что бензин Parallel Perfekt 92 производится из импортного топлива, преимущественно произведенного в Белоруссии или Литве с применением специальной многофункциональной присадки Keropur немецкого концерна Basf. В присадке содержатся антикоррозионные и антипригарные компоненты, задачей которых является очистка и защита топливной системы двигателя.

Таким образом, украинские автолюбители имеют возможность выбора, и могут «кормить» своих любимцев тем топливом, которое способно полностью раскрыть потенциал автомобиля.



Виталий Сушко