Аграрные эксперты снизили из-за мартовской непогоды прогноз урожая зерновых в 2013 г. до 50-53 млн тонн

Киев. 9 апреля. УНИАН. Ассоциация “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ) снизила из-за мартовской непогоды прогноз урожая зерновых в Украине в 2013 году до 50-53 млн тонн с ожидавшихся ранее 53-55 млн тонн.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор ассоциации Владимир Лапа.

"В этом году условия посевных работ являются более жесткими. Если ранее наш прогноз урожая зерновых, по предварительной оценке, мог составлять 53-55 млн тонн, то сейчас мы более предвзято относимся к нему. Скорее всего, мы может рассчитывать на то, что Украина соберет в текущем году около 50-53 млн тонн зерна», - сказал он.

«Если не будет засухи, как было в мае-июне прошлого года, особенно на юге и западе Украины, то этот уровень абсолютно досягаем», - добавил В.Лапа.

В числе рисков текущего года он назвал затягивание сроков посевов яровых культур и повышение уязвимости культур к заболеваниям.

«Аграрии будут иметь намного меньше времени на проведение посевных работ. Таким образом, они будут либо сокращать посевные площади, либо затягивать сроки посева», - считает эксперт.

По его словам, каждый день задержки посевных работ влечет за собой потенциальное снижение урожайности на 1-1,5 центнера с гектара.

Потери озимых, по мнению эксперта, в текущем году будут значительно меньше, чем в прошлом, – на площади примерно 500 тыс. га по сравнению с прошлогодними 1,3 млн га.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составили 9,2 млн га, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году.

В 2012 году урожай зерновых в Украине составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.