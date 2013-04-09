Зоозащитники определили победителей антипремии “Гнилое перо” среди авторов и СМИ, которые публиковали неправдивую информацию о животных

Киев. 9 апреля. УНИАН. Зоозащитники определили победителей международной антипремии “Гнилое перо им. Старухи Шапокляк” среди авторов и средств массовой информации, которые распространяли неправдивую информацию и слухи о животных и охране природы.

Итоги конкурса на пресс-конференции в УНИАН представили и прокомментировали представители зоозащитных организаций: Ася Серпинская (Ассоциация зоозащитных организаций Украины); Кшиштоф Войцеховский (Всепольское общество "В интересах всех существ"); Иван Парникоза (Дружина охраны природы "Зеленое будущее"); Елена Годлевская (Украинский центр охраны летучих мышей) и Владимир Борейко (Киевский эколого-культурный центр).

Как сообщила А.Серпинская, было рассмотрено более 120 материалов, опубликованных в 2012 году и подготовленных украинскими, польскими, белорусскими и российскими журналистами. Дипломы присуждались в двух номинациях: “Автор материала” и “Редакция СМИ”.

Так, в номинации “Автор материала” первое место заняли харьковская журналистка Любовь Шевченко за пропаганду способов отравления собак в сюжете телеканала «Интер» и главный редактор газеты “Общество и экология” (Санкт-Петербург, Россия) Сергей Лисовский за публикацию антиэкологических статей.

Второе место присуждено Дмитрию Дерию (газета “Комсомольская правда” в Украине”, г. Киев) за публикацию “Под столицей на людей напал дикий волк: есть жертвы”, в которой распространялись негативные и непроверенные сведения о волках.

Третье место в этой номинации присуждено Роберту Гжещуку (интернет-издание “Новости 24”, Польша, Варшава) за статью “Польша учит Словакию в день волков”, которая пропагандировала негативное отношение людей к волкам и их защите.

Во второй номинации “Редакция СМИ” первое место занял Крымский информационный портал “Крым. В городе” за публикацию “Догхантеры Крыма: борцы за растерзанных собаками людей или живодеры?”, в которой пропагандировалось отравление бездомных собак.

Второе место - газета “Високий замок” (г. Львов) за статью “В Украине расплодились волки”, пропагандирующую негативное отношение к волкам.

Третье место в этой номинации жюри разделило между: пресс-службой Министерства экологии и природных ресурсов Украины за статью “На Волыни нашествие польских волков”, которая пропагандирует негативное отношение к волкам, и сайтом “Зоогид” (г. Харьков) за пропаганду биоксенофобии к летучим мышам и другим животным.

Гран-при получил информационный портал “Преступности.НЕТ” (г. Николаев) за серию антиволчьих публикаций в ноябре-декабре 2012 года, которые едва не спровоцировали уничтожение семьи волков в национальном парке “Белобережье Святослава”.