Защита осужденных пономарей за взрыв в запорожском храме обвиняет суд в умышленном затягивании с выдачей копии приговора

Киев. 9 апреля. УНИАН. Защита пономарей Антона Харитонова, Сергея Демина и Евгения Федорченко, осужденных за организацию взрыва в Свято-Покровском храме в Запорожье, обвиняет суд в умышленном затягивании с выдачей копии приговора с целью ограничения времени на подготовку апелляции.

Об этом адвокат осужденных Валентин Наливайко заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"На подачу апелляции отведено 15 дней с момента оглашения приговора. Но ни я, ни мои подзащитные до сих пор не получили его копии. Поэтому я очень переживаю, что суд намеренно затягивает выдачу копий, чтобы осложнить нам подготовку к подаче жалобы", - сказал он.

При этом В.Наливайко подчеркнул, что приговор пономарям является слишком суровым.

"Надежды защиты на то, что суд нас услышит, не имели успеха. Суд не принял во внимание и не дал оценку огромному количеству вопиющих процессуальных нарушений. По нашему мнению, доказательств хоть какой-то вины ребят не было - все основывалось на догадках и домыслах", - заявил адвокат.

По словам защитника, он и раньше, и сейчас считает, что "дело пономарей" имеет исключительно заказной характер, поскольку задание раскрыть его в кратчайшие сроки правоохранительные органы получили в Киеве на самом высоком уровне.

В то же время В.Наливайко заверил, что сторона защиты намерена пройти все инстанции и добиться освобождения невиновно осужденных.

"Мы пойдем до конца. Проигнорирует апелляционный суд - пойдем в Высший специализированный. Кто-то же должен прекратить такие уголовные дела с таким уровнем фальсификаций", - подчеркнул адвокат.

Как сообщал УНИАН, 28 июля 2010 года в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Запорожье произошел взрыв самодельного взрывного устройства фугасного типа, в результате чего один человек – монахиня местного монастыря получила травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончалась в больнице. Еще 8 человек получили ранения и травмы, квалифицированные медиками, как «легкие телесные повреждения» и «повреждения средней степени тяжести».

Преступление вызвало серьезный резонанс в обществе и Президент Виктор Янукович потребовал от правоохранителей его скорейшего раскрытия. Через неделю возглавлявший в то время МВД Анатолий Могилев заявил о задержании троих подозреваемых в организации взрыва.

Практически сразу же после задержания подозреваемых ряд правозащитников и представителей общественных организаций (в том числе из числа экс-сотрудников правоохранительных органов) начали делать заявления о том, что «дело пономарей» сфабриковано. Заявления о том, что в материалах дела нет никаких улик, кроме показаний самих подозреваемых, которые давались «под психологическим воздействием» продолжают звучать до сих пор.

2 апреля 2013 года суд Жовтневого района Запорожья признал жителей города А.Харитонова, С.Демина и Е.Федорченко виновными в организации взрыва в Свято-Покровском храме. А.Харитонову и Е.Федорченко было назначено по 15 лет лишения свободы, С.Демину - 14 лет.