Колесниченко заявляет, что законодательство Украины относительно биометрических паспортов требует доработки

Киев. 9 апреля. УНИАН. Народный депутат Украины Вадим Колесниченко заявляет, что законодательство Украины относительно биометрических паспортов и Единого государственного демографического реестра, требует доработки.

Об этом В.Колесниченко сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Хочу сказать, что этот закон, принятый в прошлом году, безусловно требует серьезной доработки. Потому что в этом законе однозначно не обеспечены права людей, которые по своим религиозным или другим убеждениям хотели бы отказаться от такого рода паспортов. Их право, в данному случае, не предусмотрено, а это прямое нарушение прав человека, нарушение Конституции. Более того, данный закон противоречит принятому закону об основах языковой государственной политики, в частности, использования языков при написании подобных бланков», - рассказал В.Колесниченко.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 22 Конституции Украины установлено, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема действующих прав.

В частности, по его словам, после принятия закона о Демреестре, из официальных бланков документов, удостоверяющих личность, изымаются другие языки, кроме украинского и английского, из-за чего в дальнейшем граждане смогут столкнуться с невозможностью получить необходимый документ (который будут выдавать на основании записи в Демреестре) на другом языке.

Как заявил депутат, принятое законодательство лишает граждан Украины установленого законодательством права на использование региональных зыков или языков меньшин в качестве языков официальных документов, которые подтверждают личность.

«Мы уже зарегистрировали проект закона о внесении изменений по крайней мере в части языка в закон о Демографическом реестре в связи со следующим. Мы за последние пол года провели мониторинг, каким образом выдаются подобные документы в Европе и странах мира. Мы получили большое число ответов и документов из приблизительно 30 посольств. Оказывается, что практически все страны Европы свои биометрические паспорта выдают для своих граждан на 2-х, 3-х и 4-х языках, а отдельные страны последние две страницы с определением на всех языках Евросоюза. Поэтому если мы как европейское государство заявляем о своем якобы европейском выборе, то даже в вопросах обеспечения прав человека в предоставлении базовых документов мы должны этому соответствовать», - подчеркнул народный депутат.

В то же время, ближе к окончанию пресс-конференции, посвященной защите языковых прав украинцев, девушка, присутствующая в зале, запустила в В.Колесниченко несколько пакетов с веществом коричневого цвета. Ни один из пакетов не попал в народного депутата. В.Колесниченко назвал девушку невменяемой. Молодая особа после кинутых пакетов быстро выбежала из конференц-зала, но была задержана охраной агентства. Милиция составила протокол по факту хулиганства.