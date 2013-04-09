Представители общественности требуют от Президента принять меры по реальной ликвидации игорного бизнеса в Украине

Киев. 9 апреля. УНИАН. Представители общественности требуют от Президента Виктора Януковича лично вмешаться в ситуацию, сложившуюся в Украине с массовым распространением игорных заведений, которые функционируют вопреки запрету на законодательном уровне с 2009 года.

Об этом председатель общественной организации "Международная Правозащитная Ассамблея "Антикоррупционное Бюро Украины" Виктор Швец заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"И в МВД, и в прокуратуре знают об этой проблеме, но на многочисленные заявления не реагируют, поскольку имеют выгоду в дальнейшей работе полуподпольных казино, игорных залов, букмекерских контор. При желании весь этот бизнес можно ликвидировать по всей Украине в течение десяти дней. Но такое решение нужно принять на уровне Президента", - сказал В.Швец.

Он отметил, что, по данным активистов ассамблеи, сегодня зависимость от азартных игр имеют 2 миллионов украинцев.

По словам В.Швеца, только в Киеве действует 46 казино, 304 интерактивных клуба и около 4 тысяч игровых автоматов, а годовой оборот денег составляет почти 1 млрд грн, из которых 30% идет "на крышевание бизнеса правоохранительными органами".

"Ежедневно активисты ассамблеи выявляют и закрывают с привлечением милиции по нескольку таких заведений, но через несколько дней они открываются и работают снова, что однозначно указывает на заинтересованность органов власти в их работе для получения собственных прибылей", - отметил В.Швец.