Банкротсво власти и оппозиции:общественные организации выступают за срочный созыв конституционного собрания

Киев. 10 апреля. УНИАН. Общественные организации выступают за срочный созыв конституционного собрания.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сказал председатель Гражданского конституционного конгресса Юрий Збитнев.

«Мы выступаем за срочный созыв конституционного собрания. Мы срочно выступаем за развитие территориальных громад, мы сегодня рекомендуем гражданам, используя Конституцию Украины, законы Украины, приступить к созданию параллельных структур власти и управления на местах», - заявил он.

Ю.Збитнев выразил мнение, что конституционное собрание во времена политических и экономических кризисов «как переоснование государства является единственно правильным, радикальным, но действенным методом».

При этом, считает он, власть могла бы помочь здесь только одним - добровольной отставкой Президента Украины, который перед этим должен был бы подписать указы о роспуске Верховной Рады Украины, о назначении переходного правительства и указ о созыве конституционного собрания Украины.

«Это оградит страну от экономической пропасти, от политического хаоса, позволит на основании самоорганизации граждан, с использованием сетевых технологий, прямой демократии, проведения референдумов, принятия новой Конституции действительно создать солидарное государство и возродить солидарное общество ради будущих поколений», - сказал Ю.Збитнев.

Он также выразил мнение, что сегодня и провластное большинство, и оппозиция являются «полными банкротами». «Сегодня находящиеся в парламенте политические партии и вообще парламентаризм фактически полностью дискредитированы», - прибавил Ю.Збитнев.

Он отметил, что уже в течение многих лет его организация выступает за прямую демократию и за проведение конституционного собрания без политических партий и их лидеров.

«Мы выступаем за политическую люстрацию, которая предусматривает отстранение от власти всех тех, кто в течение последних десяти лет принимал участие в руководстве государством. Мы выступаем за экономическую люстрацию, которая предусматривает исключение около 50% всех ликвидных активов в интересах государства для того, чтобы создать Фонд будущих поколений», - сказал Ю.Збитнев.

Он подчеркнул, что пока «мы ходим по митингам и не принимаем никаких решений в парламенте», демографическая и социальная ситуация в Украине все больше накаляется. «Люди откровенно уже ополчаются. Люди говорят, что нет другого метода, как защитить нас и самих себя», - прибавил он.

Кроме того, по мнению Ю.Збитнева, вопрос заключается не так в отмене или принятии пенсионного закона, как в правильном создании социальных фондов и гарантий будущим поколениям.

В свою очередь председатель Всеукраинского забастовочного комитета Константин Ильченко выразил убеждение, что в Украине необходимо кардинально реформировать государственно-политическую систему. «Самый мягкий вариант, самый честный, – если люди, находящиеся сегодня у власти, имеющие мандаты депутатские, тот же Президент – ушли в отставку», - сказал он.

По мнению К.Ильченко, дальше депутаты должны были бы помочь с проведением конституционного собрания, на котором должны быть приняты, в частности, законы о выборах, референдумах, территориальных громадах, местном самоуправлении.

«Лишь после этого в Украине может состояться избирательный процесс на основе этих справедливых законов», - сказал он.

Кроме того, К.Ильченко отметил, что независимые профсоюзы, «малочисленные, но очень злые и дерзкие», 1 мая в ряде областей выйдут с политическими требованиями: отставка Президента, правительства, роспуск парламента, проведение конституционного собрания.

Генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины Петр Петриченко отметил, что сегодня должно быть создано мощное гражданское общество, которое будет контролировать действия власти. «Путь только один – нужно возглавить центры сопротивления, происходящего сегодня в государстве», - прибавил он.

П.Петриченко отметил, что действие общественных организаций нужно объединять, в частности, чтобы защитить права работающих. «Мы сегодня призываем всех людей, всех профсоюзовцев, готовим под лозунгами забастовочного комитета 1 мая выйти на митинги, и это уже будут не митинги солидарности трудящихся, а эти митинги будут уже нести и политическую составляющую, экономическую составляющую», - сказал он.