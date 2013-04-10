В городах Киевской области нет полноценного доступа граждан к генпланам — эксперты

Киев. 10 апреля. УНИАН. Ни один из городов Киевской области не обеспечил полноценный доступ населения к градостроительной документации.

Такие результаты мониторинга 26 городов Киевской области на предмет выполнения местными властями законов «О доступе к публичной информации» и «О регулировании градостроительной деятельности» относительно доступа граждан к генпланам городов обнародовала председатель правления общественной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, ни один из городов Киевской области не выложил данные генеральных планов на своем сайте.

Среди основных причин ограниченности доступа к генпланам А.Матвийчук выделила использование грифов «Секретно» и «Для служебного пользования», замалчивание самого факта существования генплана, отказ в предоставлении документа и даже игнорирование информационного запроса с просьбой предоставить данные.

Руководитель проекта «Через доступ к генпланам – к градостроительству без коррупции» в «Центре гражданских свобод» Анна Рожкова отметила, что действующий генеральный план ей не удалось увидеть и в Киевском горсовете, хотя, по закону, он должен быть размещен в помещении с открытым доступом.

Согласно данным мониторинга, четыре города Киевской области закрыли доступ к генпланам ограничительными грифами — это Белая Церковь, Борисполь, Бровары и Славутич (все материалы, кроме пояснительной записки). При этом власти Славутича проинформировали, что они инициируют снятие грифа «Для служебного пользования» с материалов генплана.

Председатель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко отметил, что ситуация с ограничением доступа к генпланам характерна для всей страны.

«В целом по Украине генпланы продолжают быть недоступными. Это происходит несмотря на то, что прошло уже более двух лет с тех пор, как приняты законы, обязывающие открыть доступ к генпланам. Положения этих законов трактуются произвольно: некоторые из местных советов делают доступными генпланы даже при наличии грифа «Для служебного пользования», другие считают, что показывать такие документы гражданам нельзя ни при каких условиях», - сказал он.

В.Щербаченко считает, что местные власти скрывают данные генпланов, поскольку таким образом информацию о земельных ресурсах в городе и перспективных местах для развития бизнеса может получать только ограниченный круг людей. Следовательно, лица, имеющие доступ к такой информации, получают возможность торговать этими сведениями. Именно поэтому предоставлять открытый доступ к генпланам не спешат, хотя это противоречит закону и создает основания для привлечения к юридической ответственности.

Представители общественных организаций готовят жалобы в прокуратуру на те городские советы, которые отказали им в доступе к градостроительной документации.

Вместе с тем, как отметил В.Щербаченко, Министерство обороны летом планирует завершить работу по снятию грифов «Для служебного пользования» с картографической составляющей генпланов. Он добавил, что существование ограничительных грифов на картах в нынешних условиях не имеет смысла, поскольку все, что можно увидеть из спутников, уже давно не является тайной.

По мнению В.Щербаченко, вопросом снятия ограничений доступа к генеральным планам должны заниматься Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, местные совета и проектные организации.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручило регионам до 1 мая 2013 года завершить обновление Схем планирования областей, а до конца года — завершить разработку генеральных планов всех областных центров и актуализировать существующие генпланы населенных пунктов.