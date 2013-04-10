Во внепарламентских партиях призывают оппозиционные силы и общественность объединиться для спасения Украины

Киев. 10 апреля. УНИАН. Представители внепарламентских партий считают, что всем оппозиционным силам и патриотически настроенным общественным организациям необходимо объединиться для недопущения раскола и спасения Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель Народного руха Украины Василий Куйбида, первый заместитель председателя Украинской народной партии Иван Заец, председатель Всеукраинского общества "Просвіта" Павел Мовчан, доктор юридических наук Владимир Василенко.

"То, что часть парламента переехала на улицу Банковую (речь идет о заседании парламентского большинства 4 апреля – УНИАН), заставляет нас содрогнуться. Я считаю, что это шаг к расколу государства, к гражданской войне, и для предотвращения этого нам всем необходимо объединиться", - сказал В.Куйбида.

По словам П.Мовчана, он соглашается с высказываниями экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко по поводу того, что оппозиционным силам нужно объединиться не под каким-то отдельным вождем, а под идеей и выработать стратегию действий.

В свою очередь И.Заец отметил, что сегодня, с учетом сложившейся в стране ситуации, оппозиционная среда должна перейти в режим работы так называемой Народной рады, где все решения будут нарабатываться, обсуждаться и приниматься совместно.

"Внепарламентские, парламентские и патриотически настроенные общественные организации должны объединить свои усилия, чтобы совместно защитить украинский язык, украинскую идентичность, украинскую государственность", - заявил И.Заец.

В.Василенко выразил поддержку этому предложению политиков. "Сопротивление должно быть всенародным, потому что эта власть действует как организованная преступная группировка и понимает только силу. Я надеюсь, что должно наступить прозрение, и парламентская оппозиция, и внепарламентская, совместно действуя, будут опираться на граждан, на гражданское общество для выхода из кризисной ситуации", - отметил В.Василенко.