АО «ТАСКОМБАНК» выпустит облигации серии D на сумму 100 млн. гривен

11апреля 2013 г., Киев.



АО «ТАСКОБМАНК» выпустит 100 тыс. штук облигаций серии Dноминальной стоимостью 1 тыс. гривен каждая.

Размещение бумаг запланировано в период с 27 мая по 25 ноября 2013 года.

Срок обращения облигаций 5 лет (дата погашения -21 и 22 мая 2018 года). Дата ближайшей выплаты процентного дохода -26.08.2013.

По облигациям предусмотрена полугодовая оферта. Процентная ставка на 1-2 процентные периоды установлена в размере 18% годовых.

Размещение облигаций будет проводиться эмитентом самостоятельно, без привлечения андеррайтера, через биржу ПФТС. Ожидается прохождение процедурыполучения рейтинга для нового выпуска.

В настоящее время в обращении находятся облигации АО «ТАСКОМБАНК» серии В и С общим объемом 200 млн. гривен, которые включены в биржевой листинг 2 уровня биржи ПФТС и имеют кредитный рейтинг UABBB+ прогноз стабильный по национальной рейтинговой шкале.

«Мы считаем, что новый выпуск облигаций серии D будет интересен потенциальным инвесторам, которые смогут получить ликвидный инструмент, альтернативный депозитам, удобный для вложения временно свободных ресурсов», -отметил АртемКарелин,директор департамента инвестиционного обслуживания АО «ТАСКОМБАНК».



За дополнительной информацией обращайтесь:

Анастасия Васильева, заместитель начальника управления маркетинга, АО «ТАСКОМБАНК»:

Тел: 044393 25 59, 050 447 61 87 е-mail: a.vasilyeva@tascombank.com.ua

«ТАСКОМБАНК»

• АО «ТАСКОМБАНК» было основано в 1989 году, в 2004 банк присоединился к финансово-промышленной группе «ТАС», с 2011 - занимает лидирующие позиции в 4-й группе банков по классификации НБУ.

• АО «ТАСКОМБАНК» имеет полную лицензию НБУ№ 84 от 25.10.2011 на проведение банковских операций на внутреннем и международном финансовых рынках.

• По состоянию на 01.01.2013 активы банка составляют 2 275,6 млн. грн, кредитно-инвестиционный портфель – 1 754,2 млн.грн, читая прибыль Банка составила 26,2 млн. грн.