Производитель матрацев «Акант+К» призывает власти предотвратить незаконное изъятие имущества предприятия

Киев. 15 апреля. УНИАН. Производитель ортопедических матрацев компания «Акант+К» (Черкасская обл.) направила письмо Президенту Украины Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарову, генеральному прокурору Виктору Пшонке, министру финансов Юрию Колобову и другим должностным лицам с просьбой предотвратить принятие неправомерных судебных решений относительно изъятия у компании производственного комплекса «Акант».

Об этом представители компании заявили на пресс-конференции в УНИАН.

По словам генерального директора «Акант+К» Сергея Герасименко, в 2008 году компания на торгах Украинской торговой товарной биржи приобрела у Черкасской исправительной колонии (ЧИК) №62 объект незавершенного строительства, на основе которого планировала построить комплекс по производству матрацев. Для строительства комплекса стоимостью в 20 млн долл. компания привлекла инвестора из Дании, при этом на сегодня в проект уже вложено около 5 млн долл. Однако в начале 2013 года прокуратура Черкасской области обратилась в Хозяйственный суд области с иском о признании недействительным договора купли-продажи указанного объекта, в результате чего суд обязал «Акант+К» вернуть приобретенное им имущество в собственность ЧИК №62.

«Прокуратурой области поданы иски в Черкасский хозяйственный суд на отчуждение самого инвестиционного объекта и на отчуждение самого земельного участка. И практически все, что было сделано на этом объекте, и все инвестиции, которые были привлечены, фактически сейчас находятся под угрозой», - сказал С.Герасименко.

Кроме того, генеральный директор указал на то, что подобное решение суда не может быть исполнено, так как у ЧИК №62 нет средств, чтобы возместить компании стоимость объекта.

«Они (Черкасская исправительная колония №62 – УНИАН) не смогут никогда выполнить это решение, потому что по решению мы обязаны вернуть им объект незавершенного строительства, а они должны выплатить нам деньги. Денег у Черкасской исправительной колонии вообще нет», - прокомментировала сложившуюся ситуацию юрист «Акант+К» Татьяна Загороднюк.

С. Герасименко также заявил, что если суд все-таки примет решение не в пользу компании, то основной инвестор будет обращаться к правительству Дании и в Европарламент.